嚮往地方創生 保險員返鄉彰化種瓜果獲選百大青農被獲表揚

彰化縣二林鎮民紀平安原本在台中市從事保險業，閱讀雜誌介紹日本地方創生，十分嚮往，決定棄商從農，向農業專家和農友學習栽種果菜，克服氣候變遷帶來的氣候與病蟲害挑戰，耕種面積從3分地增至3甲地，並獲選百大青農。

二林鎮農會和二林鎮公所今合辦二林鎮各界慶祝農民節暨表彰優秀農民大會，包括紀平安等99名農民接受表揚。農業處任理處長蕭麗玲恭喜得獎農民之外，也恭喜二林鎮農會在供銷、信用、推廣等部門績效勇奪全縣第一，綠色照顧等農民福利辦得有聲有色。鎮農會總幹事邱士平說，鎮農會經營績效歸功全體員工努力，二林鎮農業表現要感謝農民辛勤付出。

41歲紀平安認同地方創生理念，應該回家鄉開創事業並帶動地方繁榮，8年前返鄉種植絲瓜和甜豆，起初遭遇極端氣候和天氣造成嚴重病蟲害等問題，有時幾乎沒收成，一度讓他想放棄，經二林鎮農會、二林社區大學蔬果班指導老師高德錚指導，輪耕輪休讓土地休息或改種不同農作物，增加蔬果種類並提高品質。

55歲孫建新是紀平安的蔬果班同學，原本是羊奶配送員，因少子化，越來越少人訂羊奶，他改當番茄農種植玉女小番茄，曾獲全縣小番茄評鑑優勝、第三和第二名，未來目標是爭取第一名。46歲曾培熊曾經營便當店，5年前改當專業農民種牛番茄和小黃瓜，不必再為送便當整天奔波，他感到知足和快樂。

邱士平說，二林鎮農產豐富多元，鎮農會2022年7月設立彰化二林鎮農會植物醫師診療站，協助農民和產銷班處理病蟲害、土壤、營養和培栽等問題，農會輔導農民強化產銷結構，促進農業升級兼顧生態環境，全面提升農業整體韌性以提高農業競爭力，期待與農民攜手共進。