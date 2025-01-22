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春節踏青好去處 南投埔里鯉魚潭環潭步道開放

中央社／ 南投22日電

有小西湖之稱的南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區，因園區內部分設施老舊，縣府爭取交通部補助整修改善，預計春節開放環潭步道、鯉魚穴等設施。

根據南投縣政府資料，鯉魚潭風景區位於埔里鎮東郊，面積約20公頃，湖面積約17公頃，周圍依山傍水，環潭步道共2.2公里長，步道平緩，一旁有樹蔭遮蔽，水陸生態豐富，是埔里踏青好去處。

南投縣政府觀光處今天透過新聞稿指出，鯉魚潭園區內部分公共設施及水上平台老舊，縣府分別於民國112年及113年編列預算，並向交通部觀光署提案獲補助經費，辦理環境改善工程。

為鼓勵民眾到埔里走春，園區環潭步道、鯉魚穴、龜穴平台、鷹穴平台等設施，將在春節開放民眾使用。

觀光處表示，縣府特別邀請藝術家洪易採用埔里鎮特產、景點、昆蟲和花木為元素，形塑象徵平安、長壽的神獸藝術品「平安龜」；鯉魚穴休憩區及停車場牆面由在地藝術家彩繪埔里平埔族少女與泰雅族青年的愛情故事，歡迎遊客拍照打卡。

南投縣 埔里 藝術家

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