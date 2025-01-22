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台中霾又回來環團指無作為 環保局和台電：已立即啟動降載減排

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環保局說，這波境外污染自昨天起影響空品，市府20日傍晚已預警，並通知各局處派員加強稽查、洗掃街。圖／台中市政府提供
環保局說，這波境外污染自昨天起影響空品，市府20日傍晚已預警，並通知各局處派員加強稽查、洗掃街。圖／台中市政府提供

台灣西南部近日空氣品質惡化，環保團體「爭好氣聯盟」今在臉書上發文說「台中霾又回來了，而且是全台最糟」，並質疑環保局20日就發布新聞稿說已啟動應變措施，但是看來沒有用。面對中火不降載，中龍等大污染源不減排，到底盧市府還能幹嘛？不過，環保局和台電都解釋，已啟動降載減排措施因應。

爭好氣聯盟說，空品監測站資料顯示，上午8時，沙鹿、西屯、忠明站、清水、文山、烏日六站AQI達紅色，PM2.5小時值則還有龍井、大里等8站達到紅色等級。環境即時通今清晨8時9分發布空品防護公告，但沙鹿站昨晚11時的PM2.5小時值即已超過AQI的PM2.5紅警門檻，照理說應在昨晚11時許就發布快訊，但是實際上並沒有。

而台中市環保局20日發布新聞稿說「22 日高壓出海，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，市府已啟動應變措施」，但目前看來沒用啊。

環保局回應說，這波境外污染自昨天起影響空品，市府20日傍晚已預警，提醒市民加強自我防護，並通知大型固定污染源配合降載減排，及通知各局處派員加強稽查、洗掃街，並針對餐飲業、攤販集中區稽查，要求防制設備維持正常操作等。

環保局說，今清晨6時空品惡化達「紅色警戒」也立即通報應變等級提升至「中級預警」，並通知大型固定污染源加大降載、減排幅度。中火曾回覆，因和平電廠及大潭電廠跳機，將視供電情形加大機組降載幅度。中龍亦表示，已配合調整產能、安排定修、加強防制設備操作及減少吹灰等減排措施。

環保局長陳宏益說，市府啟動的應變措施以人的「活動層」為主，至於大氣部分，則非人為可以控制。但在近年的努力下，1月1日至1月13日至少還有3天清晨是可以看見玉山的，會繼續努力。

台電今表示，20日起已安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等降載減排，總計減發約3.1億度。其中，台中電廠10部機組，空污季維持3部機組停機未運轉，其他7部機組適度降載減排，今減發超過2300萬度。總計自20日起已減發計1.8億度，將滾動檢討燃煤機組降載空間。

台灣西南部近日空氣品質惡化。圖／台中市環保局提供
台灣西南部近日空氣品質惡化。圖／台中市環保局提供
環保局說，這波境外污染自昨天起影響空品，市府20日傍晚已預警，並通知各局處派員加強稽查。圖／台中市政府提供
環保局說，這波境外污染自昨天起影響空品，市府20日傍晚已預警，並通知各局處派員加強稽查。圖／台中市政府提供

PM2.5 減排 環保局長

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