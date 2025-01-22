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南投舊城年貨大街開幕 百年南投市場超有傳統年節氛圍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，和電商平台合作，提供百元購物金刺激買氣。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，和電商平台合作，提供百元購物金刺激買氣。圖／南投市公所提供

南投市「舊城年貨大街」今天開幕，剛好是漢人開墾南投市滿三百年，南投市公所推出消費滿300元抽獎，並與陽信銀行電商平台合作，下載sunny購APP，可獲折抵年貨大街市集點數100點，等同送100元購物金，共同刺激消費。

「舊城年貨大街」在南投市中山街，一旁就是百年歷史的南投市場，是南投市民採購日常食品和年節南北雜貨的中心，交易熱絡，遠近馳名，加上百年市場的歷史風貌，讓市民與遊客在逛年貨大街時，感受傳統年味氣氛。

年貨大街除了食品、春聯、花卉等用品一應俱全，主舞台還安排豐富的節慶表演、還有手作DIY體驗區，讓大人小孩都能動手製作春節小物。另外，文創春節市集也是一大亮點！市集攤位種類多元，從特色美食、農特產品到手工藝品、讓遊客能盡情採購。

南投市長張嘉哲說，南投舊城年貨大街希望讓民眾感受傳統年節魅力，也希望帶動舊城區經濟，創造專屬於南投的年節回憶。配合南投市開墾三百年，只要在市集單次消費滿300元，就能獲得抽獎資格，有機會抽中iPhone16等獎品。

市公所也在市集區設置了精美打卡景點，結合實木架和傳統燈籠的設計，營造歡樂的年節氛圍，讓親子都能留下春節的快樂回憶。

陽信電商協理汪靜怡說，陽信銀行電商平台今年與公所合作，在舊城年貨大街攤商、中山街店家，以及公有零售市場購物，只要下載sunny 購APP，可獲折抵年貨大街市點數100點，等於100元購物金，共同來刺激春節買氣。

南投市「舊城年貨大街」今天開幕，結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，南投市長結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供
南投市「舊城年貨大街」今天開幕，南投市長結合百年南投市場，讓民眾感受南投濃厚的春節氣氛。圖／南投市公所提供

南投 年貨大街 春節

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