元宵後客家庄掃墓 中市府年編4600萬除草清運防火

台中市編列4600萬，1月起針對全市152處公墓除草清運作業，民政局長吳世瑋表示，元宵節後至清明節是客家掃墓旺季，市府提前在豐原、東勢、石岡及新社等客庄主要聚落啟動防火，預計2月中旬前清除完畢。

吳世瑋指出，客家鄉親返鄉掃墓人潮漸增，市府1月起啟動豐原、東勢、石岡及新社等客庄主要聚落公墓除草、集中清運作業，減少市民勞動，另降低可燃物的堆積。

豐原區長洪峰明表示，豐原區觀音山第八及第十二公墓總面積約13.08公頃，公所斥資近89萬元，20日完成除草。

東勢區長翁培真說，東勢區是台中最大的客家聚落，轄內共9處公墓，面積達70.76公頃，除草清運近489萬元，已全面完成除草，元宵節前完成清運。

東勢區中嵙里長王鎭樑說，過去割草後放置一旁自然分解，沒運走易生火災，市府去年起增加經費，除草清運，讓民眾掃墓更方便，預防火災並減少空汙。

生管處長柯宏黛說明，每年民政與市府環保局合作，轄內各納骨塔或公墓現場設置紙錢集中區，巡墓員向民眾宣導「紙錢集中燒」，另消防局在墓區主要道路也會派駐消防水車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼備用防災。