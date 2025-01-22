境外污染移入擴散條件不佳 彰縣籲減少戶外活動

彰化縣環保局今天指出，受到境外污染物移入及背風側擴散條件不佳影響，中部空品區從橘色提醒至紅色警示，提醒縣民減少戶外活動，環保局也通知廟宇、工廠等加強空污管制。

彰化縣環保局發布新聞稿指出，由於天氣型態為高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上之境外污染物移入，受境外污染物移入及背風側擴散條件不佳影響，發生污染物濃度偏高現象，中部空品區為從橘色提醒提高至紅色警示等級。

環保局呼籲，縣民應減少戶外劇烈活動，外出時應做好自身健康防護，而為因應空氣品質不良，環保局已啟動緊急應變機制，加強取締露天燃燒及高污染車輛，在重要路口進行車輛怠速稽查，減緩空氣品質惡化。

環保局指出，已透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為降載，減緩中部空氣品質惡化。

環保局表示，已請公私場所妥善操作污染防制設備，共同維護空氣品質，民眾如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。