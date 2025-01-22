台中梧棲漁港冷鏈工程經費缺逾6千萬 立委爭取中央補助
梧棲漁港冷鏈工程因變更設計、原物料上漲，經費缺口近6600萬元；立委楊瓊瓔今天爭取中央經費解決困境，漁業署要求台中區漁會提交修正計畫，後續依原補助比例辦理。
國民黨立委楊瓊瓔22日上午辦理「台中區漁會梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區二樓、三樓空間裝修工程及製冰廠、冷凍廠興建工程」現地勘察，邀集農業部漁業署、台中市政府農業局、台灣電力公司、中油公司及台中市議會副議長顏莉敏等參與。
梧棲漁港冷鏈設備方面，台中區漁會總幹事趙朝森指出，製冰廠與冷凍廠目前進度分別為79%、43%，預定今年6月完工，但因變更設計、原物料上漲，製冰廠與冷凍廠分別短缺新台幣1752萬元及3295萬元，加上台中市府補助不足1500萬元，冷鏈工程面臨近6600萬元經費缺口。
楊瓊瓔認為，製冰廠及冷凍廠為冷鏈必要設施，不僅能確保漁獲鮮度，也能有效降低損耗，為漁民帶來實質收益。
漁業署長王茂城表示，製冰廠冷凍廠工程經費不足，待台中區漁會釐清問題，修正計畫後再依補助比例處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言