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台中梧棲漁港冷鏈工程經費缺逾6千萬 立委爭取中央補助

中央社／ 台中22日電

梧棲漁港冷鏈工程因變更設計、原物料上漲，經費缺口近6600萬元；立委楊瓊瓔今天爭取中央經費解決困境，漁業署要求台中區漁會提交修正計畫，後續依原補助比例辦理。

國民黨立委楊瓊瓔22日上午辦理「台中區漁會梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區二樓、三樓空間裝修工程及製冰廠、冷凍廠興建工程」現地勘察，邀集農業部漁業署、台中市政府農業局、台灣電力公司、中油公司及台中市議會副議長顏莉敏等參與。

梧棲漁港冷鏈設備方面，台中區漁會總幹事趙朝森指出，製冰廠與冷凍廠目前進度分別為79%、43%，預定今年6月完工，但因變更設計、原物料上漲，製冰廠與冷凍廠分別短缺新台幣1752萬元及3295萬元，加上台中市府補助不足1500萬元，冷鏈工程面臨近6600萬元經費缺口。

楊瓊瓔認為，製冰廠及冷凍廠為冷鏈必要設施，不僅能確保漁獲鮮度，也能有效降低損耗，為漁民帶來實質收益。

漁業署長王茂城表示，製冰廠冷凍廠工程經費不足，待台中區漁會釐清問題，修正計畫後再依補助比例處理。

梧棲 楊瓊瓔 漁業署

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