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台中車站旁立德停車場啟用 即日起到3月31日免費停車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市火車站旁立德地下停車場，即日起到三月底免費停車。記者陳秋雲/攝影
台中市火車站旁立德地下停車場，即日起到三月底免費停車。記者陳秋雲/攝影

因應台中火車站周邊停車需求，大智路打通後的商業效應，市府改建東區立德地下停車場今啟用，市長盧秀燕表示，6年來市府投入百億經費興建40座停車場，立德停車場融入在地意象，即日起至3月31日試營運期間，停車暫免費。

盧秀燕說，立德地下停車場，一棟建築含停車場、活動中心、公園三種功能！盧市長說，可提供208席汽車位和309席機車位，滿足當地停車需求。

交通局宣布好消息，今趁春節連假前啟用，即日起至3月31日試營運期間，停車暫免費。

停車場一樓規劃市民活動空間，外觀設計融入火車頭與車廂意象，另透過抬高與挑空的設計，提供明亮、通風的停車空間。地面層規劃為共融式公園，並運用鐵軌、隧道元素，打造鐵路過山洞、沙灘、森林等兒童遊具，提供全齡休閒空間。

盧秀燕指出，她上任6年來，市府已投入百億經費興建40座停車場，讓民眾停車更便利。其中北屯區舊社公園、大里區益民國小地下停車場去年完工啟用；預計今年陸續啟用的中區興中立體停車場、大里區立新國中地下停車場、東區泉源糖廠停車場及太平區永成長億停車場，包含路邊車格，這6年台中汽機車公有停車空間總增加近10萬格。

交通局長葉昭甫表示，立德地下停車場工程總經費約3億5900萬元，可緩解火車站周邊停車壓力。

交通局表示，這座停車場是東區首座公園式停車場，滿足當地居民的期望，也為城市發展注入新動力，啟用後至3月31日前進行試營運，民眾來停車暫免收費，4月1日後再由委外廠商營運並開始收費，以每30分鐘收費15元計時費用，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元服務，停車場內規劃身障車位、親子車位等友善停車空間，也設有5席充電車格。

台中市立德地下停車場，結合公園，成為全齡休憩空間。圖／交通局提供
台中市立德地下停車場，結合公園，成為全齡休憩空間。圖／交通局提供

停車場 火車站 車位

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