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打造梧棲漁港成為觀光漁市 立委爭取6千餘萬改善現代化

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影

為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬，解決漁會直銷中心擴建整修經費，提供餐飲業者足夠的空間使用外，也補足梧棲漁港製冰廠、冷凍廠等冷鏈工程的增列預算，同時因應「海生館」開幕營運啟用，建置現代化車輛通行辨識系統。

梧棲漁港不僅是台中市第一座機漁船港，因推行休閒漁業政策，早已轉型為集生產、銷售、觀光、娛樂為一體的綜合性休閒漁港，將漁港發展成為具有東方色彩、傲視國際的梧棲漁港漁人碼頭，目前設有銷售區、直銷區、餐飲區、娛樂漁船、休憩公園及漁港周邊好遊等區，將漁港朝生產、休閒、觀光方向發展。

台中區漁會表示，梧棲漁港內規畫的漁業專區，多年使用下來，不少業者反映空間不足，因而爭取在2樓141坪空間裝修完成後，可提供場地予直銷中心餐飲業者足夠的使用空間，而87坪則希望以複合式教學區、DIY廚藝教室、食魚教育、海洋生態教學體驗，打造全方位漁業視窗，3樓97.8坪設置空調設備，並規畫會議空間、展演空間，結合漁業及生態教育。

立委楊瓊櫻上午現勘梧棲漁港時指出，此外針對梧棲漁港製冰廠及冷凍廠興建工程，兩項工程目前尚不足1752萬及3295萬，不足工程費得到漁業署補助70％、市政府補助30％（含漁會自籌）的支持，工程預計於今年6月2日前可完工。

楊瓊櫻說，同時為了串連高美溼地及梧棲觀光漁港觀光景點，即將開幕營運啟用海生館，很高興爭取到漁業署補助1200萬元，在梧棲漁港第一停車場興建太陽能光電板，增設港區交通動線規劃暨車輛辨識系統，不但減輕人力負擔，方便車輛通行。

為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影
為使梧棲漁港登上另一顛峰，立委楊瓊櫻表示已向中央及市府成功爭取6千餘萬改善工程經費。記者黑中亮／攝影

梧棲 漁業署 餐飲業

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