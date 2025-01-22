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盧秀燕抱病打電話給黃偉哲 馳援救災「同島一命」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，台中921也接受各界幫忙，馳援台南，同島一命。圖／市府提供
台中市長盧秀燕說，台中921也接受各界幫忙，馳援台南，同島一命。圖／市府提供

21日地震後，市長盧秀燕抱病打電話給台南市長黃偉哲，詢問需要哪些幫忙？昨天起9位結構技師南下楠西區支援，盧秀燕說台中921也收到各界幫忙，同島一命。

盧秀燕說，她昨天雖然請病假，但看到台南的災情最為嚴重，所以早上約8點多就打電話給台南市長黃偉哲，詢問他是否需要台中支援？

台南市長黃偉哲說台南有不少房屋受損，這些房子必須要鑑定損害程度，政府才能判斷哪些須要拆除或修復，但因為他們的結構技師沒那麼多，所以台中市政府立刻集結台中市的結構技師公會，在昨天約中午至下午的時候出發，至少9位結構技師跟台南的結構技師雙方攜手，很快就把台南地區受損的房子進行鑑定。

盧秀燕說，台灣同島一命，任何地方或多年前發生921大地震，台中也受到大家很多幫忙，這次別人需要幫忙，台中也及時伸出援手。

盧秀燕 黃偉哲

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