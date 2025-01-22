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陸客恢復來台？盧秀燕：積極爭取黃仁勳也希望再來

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，如果中央開放陸客來台，台中一定會積極爭取。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，如果中央開放陸客來台，台中一定會積極爭取。記者陳秋雲／攝影

福建上海的觀光客可望恢復來台旅遊，台中已準備好了嗎？台中市長盧秀燕說，若中央開放陸客團的話，台中當然會積極爭取，希望遊客能進入台中來享受在地的美好及促進消費。

盧秀燕說，台中市的地理位置適中，有山有水，有現代有傳統，天氣良好，觀光條件最好；此外，台中更有全國最大的夜市，黃仁勳也很希望有機會再訪。

盧秀燕說，如果聯聚中央開放陸客團的話，台中當然會積極爭取，希望遊客能進入台中來享受在地美好。

盧秀燕周二感染A流，市政會議請假，外界關注。盧秀燕說，謝謝大家的關心，很不好意思一不小心就得了感冒，發現自己發燒就趕緊進行檢測，結果確診A型流感，包括發燒及咳嗽等症狀都有，昨天也因為很不舒服而請假一天。

經過服用克流感及一天的休息後，今天已明顯改善，雖然還在咳嗽中，不過已退燒，所以今天繼續跑行程跟開會，謝謝大家關心。

另呼籲市民朋友，春節期間人潮密集、人與人之間的接觸較多，若要預防感冒可施打疫苗，台中流感公費疫苗目前還有5萬多劑，可提供市民朋友使用。

台中市政府春聯特別夯，連台北、高雄都索取非常踴躍，盧秀燕說，因為市府今年春聯邀請方文山執筆，大家都很熟悉他，不僅是一位才子，也是金曲獎的作詞家，所以台中一公布是他來執筆後，就有很多市民也幫外縣市的親朋好友索取。

此外，有很多其它縣市的民代替他們的選民來索取，包括台北、高雄等縣市都有，只要份數還足夠，都會持續提供。

台中此次共推出三款春聯，家戶版是「蛇現幸福」(取諧音「實現幸福」)，各區里鄰長已開始發放，總共發出102萬戶，這些里鄰長更自己發明口訣「我送幸福來」，讓收到的市民朋友相當開心。

朋友 盧秀燕

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