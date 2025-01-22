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台中霾回來了！多年再見紫爆 環團批：沒警訊沒降載

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
近中午望高寮即時影像，市區方向霧濛濛。圖／取自台中觀光旅遊網
近中午望高寮即時影像，市區方向霧濛濛。圖／取自台中觀光旅遊網

台中霾又回來了？環團今天一早警示，好多年沒像今天這麼糟了，上午11點，大甲、東大站PM2.5出現紫爆，已達不利健康的程度，西屯站影像顯示台中市區城市景觀「宛如末日景象！」環保局回覆，因和平、大潭跳機，中火火力全開，調度處會視供電調降台中機降載。

監督施政聯盟執行長許心欣說，自從中火逐年減煤以來，秋冬大致維持在三到五成火力，但因和平、大潭跳機，中火火力一全開，馬上造成台中霾回來了，令人吃驚的是多年不見的紫爆也回來了，「由此可見，中火真的是最大汙染源！」原本忠明、西屯測站紫爆，後來轉移到大甲、東大，從望高竂即時像來看，市區方向霧濛濛，建物輪廓模糊。

環團指出，眾所關心的中火，今天7部燃煤機組以86～97%運轉，接近火力全開，跟前陣子幾乎是以50%降載的常態大不同，明明預報空品變差，中火還火力全開，這是哪門子的緊急應變？

環團指出，環境部環境即時通App上午8:09發布空品防護公告，其實，沙鹿站昨晚11時PM2.5小時值已超過新AQI的PM2.5紅警門檻50.4 µg/m³，但環境部到今天早上才發布空品防護公告的快訊！難道等到早上8時上班才能發警報？許心欣說，也不見台中市政府發布警告訊息，她說，早期市長盧秀燕上任時，一有超標就發推播警示，難道「螺絲鬆了？」

環保局指出，20日發新聞稿說「22 日高壓出海，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，易累積汙染物，市府已啟動應變措施」，環團指目前看來沒用啊！昨夜空品已惡化，今天一早到中午都這麼糟了，中火不降載，市府應拿出作為，不要老是複製貼上！

環保局長陳宏益說，市府啟動的應變措施包括道路灑水，各局處配合的工地揚塵、餐飲油煙等的管控等，調度處會視供電調降台中機降載。

中火 環保局長 環團

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