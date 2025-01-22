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台中東勢新丁粄節12日、13日登場 奧運金牌李洋將高歌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影

「2025台中東勢新丁粄節」2月12日、13日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市客委會今天在陽明市政大樓舉辦記者會，客委會主委江俊龍說此活動核心是分享，他也預告二天精彩活動，有120斤大粄實境秀和精彩表演，奧運金牌李洋也將高歌。

今天記者會由客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕主持，客家委員會副主任委員范佐銘、立法院副院長江啟臣、中市議員張瀞分、吳振嘉、邱愛珊等人到場。

江俊龍表示，打造「客家節慶品牌」是盧秀燕市長15項幸福政見之一，「台中東勢新丁粄節」是有百年歷史的客庄民俗活動，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神，保留原汁原味的鬪粄比賽及莊嚴隆重的求子儀式，也持續為新生兒家庭舉辦溫馨趣味的「做對歲」抓週活動。

江俊龍說，2025台中東勢新丁粄節主打「全城參與」，號召全山城廟宇、學校、社區、社團、商店出動，是今年活動的最大亮點；與在地宮廟、社區成長教室、客家藝文團隊持續合作，並首度與東勢11所學校配合舉辦文化教育體驗遊程，讓上千位師生走出教室，親身體驗自己家鄉的傳統節慶文化，達到「生活就是學習，學習就是生活」之效益；還有多達40家商家響應活動，推出友好店家優惠至2月底，全城以實際行動歡慶新丁粄節。

台中市府客委會表示，新丁粄節是一年之中全國客庄活動的開始，象徵新生兒誕生、新生命的開始；2月12日上午邀請中信兄弟啦啦隊與東勢上百位學童體驗新丁粄DIY，及120斤大粄實境秀，全民迎接活動盛大開幕。

當天流行音樂晚會由客家女神陳明珠主持，金曲樂團宇宙人、奧運金牌李洋、客家饒舌歌手Yappy、歐比王X神棍樂團、校園女神陳華、創作歌手韋喆、在地阿比百樂團等藝人接力演出；園區展館內一年一度120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，兩天下午5時30分送給現場民眾、分享喜悅。

今天記者會由土牛國小客家歌謠表演活力開場，首度公開發表台中東勢新丁粄節客語創作歌曲首獎作品「幸福新丁粄」，並舉行頒獎儀式，由創作者邱嘉樑獲得8萬元獎金。

「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影
「2025台中東勢新丁粄節」將於2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇等地登場，台中市府客委會今天在陽明市政大樓大廳舉辦記者會。記者游振昇／攝影

客委會 客家文化 新丁粄

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