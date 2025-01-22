西南部空品差環團批 中巿環局長：1月至今有3天能見玉山

受大氣環境因素影響，台灣西南部近日空氣品質惡化，環保團體「爭好氣聯盟」今在臉書上發文說「台中霾又回來了，而且是全台最糟」，並質疑台中市環保局20日就發布新聞稿說已啟動應變措施，但是看來沒有用，面對中火不降載，中龍等大污染源不減排，到底盧市府還能幹嘛？

環保局長陳宏益上午說，市府啟動的應變措施以人的「活動層」為主，包括道路灑水，以及各局處配合的工地揚塵、餐飲油煙等的管控等，至於大氣部分，則非人為可以控制。

他說，從空品監測可以發現，空品愈往南是愈糟的。台中在近年的努力下，1月1日至1月13日至少還有3天清晨是可以看見玉山的，環保局會繼續努力。

爭好氣聯盟說，從空品監測站的資料顯示，上午8時，沙鹿、西屯、忠明站、清水、文山、烏日六站AQI達紅色，PM2.5小時值則還有龍井、大里共八站達到紅色等級。「西屯站影像再度顯示台中市區城市景觀宛如末日景象！」

他們說，環境即時通App確實在8:09發布空品防護公告，但事實上經查之前的PM2.5數值，沙鹿站在昨晚23點，PM2.5小時值即已超過新AQI的PM2.5紅警門檻50.4 µg/m³（末圖環境部去年10/1圖卡應有誤，未配合新版AQI），照理說環境部應在昨晚11點多就該發布空品防護公告的快訊，但是實際上並沒做到，是晚上10時發完空品預報就睡覺了，等到早上八點上班才能發警報？