影／春節期間豐原廟東復興商圈前人車分道 警配合科技執法

春節假期1月25日至2月2日，台中豐原區廟東復興商圈緊鄰豐原第一市場，周邊商家林立，商圈內豐原慈濟宮亦為當地信仰中心，連續假日觀光人潮、參拜香客多，各單位研擬春節期間在廟東復興商圈前中正路，源豐路至博愛街路段設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車。

為配合「11４年加強重要節日安全維護工作」主軸「交通順暢」，台中市警局豐原分局召集交通局、公共運輸科及捷運工程處、豐原區公所、豐原慈濟宮管理委員會、豐原廟東復興商圈管理委員會、當地里長等代表辦理期前協調會，研議相關管制措施及改道路線。

將於1月25日至2月2日於廟東復興商圈前中正路(源豐路至博愛街路段)擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車；除仁愛街及信義街缺口外，沿線中正路281巷、忠孝街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，提升中正路車流通行效率。

初三、初四高乘載管制期間1月31日(初三)、2月1日(初四)二日中午1時至晚上6時國道1號豐原交流道北上匝道高乘載管制，除特種車輛因執行任務不受限制外(警備車、消防車、工程救險車、救護車及大眾運輸等)，一般旅遊車輛限乘3人，豐原警將實施交通管制，如民眾駕駛汽車未乘3人，高乘載管制改道建議路線：

一、於北上匝道受檢未乘3人時，引導往中山路150巷→右轉大圳路→直行豐社路→左轉豐原大道→左轉台13三豐路→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

二、直行豐社路→左轉豐原大道→左轉台3豐勢路→沿豐勢路往東勢大湖苗栗方向北上。

連假期間，本轄神岡區中山路段往豐原交流道北上匝道因車輛常因要北上國道匝道而集中至中山路往大洲路最右側車道，導致車流常綿延至中山路與大豐路口造成車多壅塞。

豐原警將利用科技工具以空中監看車流，於中山路、大豐路、大豐北街車流壅塞時，設置改道牌並實施交通管制，管制措施：

一、壅塞中心點：於中山路與大豐路口禁止車輛左轉進入中山路，並建議右轉行駛至中正路與豐原大道口左轉往豐原大道８段→左轉台13線三豐路→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

二、東面：將布署交通快打警力於東邊（豐原大道與中正路口）派遣警力疏導並設置改道牌，建議民眾於該路口改道右轉往豐原大道８段→左轉台13線三豐路→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

三、南面：派遣警力於大豐路與社皮路口疏導並設置改道牌，並建議車輛右轉往社皮路方向至豐原大道1段續街8段→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。