導正迷途少年 少輔會2社工獲獎

台中市表揚138位社工，少輔會社工林欣儀、楊旆綺輔導迷途少年有成，林推動成立少輔會戲劇志工隊，楊則透過圓夢發財車計畫，分獲績優及新銳社工表揚，少輔會肯定兩位社工人美心善、實至名歸。

社會局一年一度表揚社工，包含終身成就獎、特殊貢獻獎、薪火傳承獎、績優督導獎、績優社工獎、新銳督導獎、新銳社工獎及執業安全獎共八項。

少輔會社工林欣儀從東海大學社工系畢業，在少輔會服務逾13年，近年身兼培訓新人，傳承經驗，協助新人推動業務更順遂。楊旆綺是嘉南藥理大學社工系畢業，服務3年多，工作認真，樂於接受挑戰。

林欣儀7年前開始規畫以戲劇宣導法律常識，並成立少輔會戲劇志工隊，連結大開劇團密集培訓，隔年度演出24場次，8492人次欣賞演出，加強志工凝聚力，近年參與戲劇的志工人數從10幾成長到60多人，戲劇宣導成為少輔會重要服務項目之一。

楊旆綺擅長連結多方資源，辦理團體方案，其中透過圓夢發財車計畫，幫助少年與家人圓夢。有的少年家庭經濟拮据，祖父母隔代教養慣用傳統管教，少年易受偏差友人影響而觸法，透過活動安排互動課程，啟發少年辨識、認知行為，引導以正向抒發情緒。

少輔會說，兩人獲獎實至名歸，其他社工員也同為少年提供服務，關心少年及輔導，讓孩子在愛與關懷中成長。