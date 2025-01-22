反對設置40層樓高陸域風機 芳苑居民北上抗議

彰化縣芳苑鄉永興村將設置5支約40層樓高的陸域風機，方圓1公里內居民組自救會，千人連署表達反對立場，育華國小家長會要求環境部撤案，尚未獲回應，今將北上參加環境影響評估初審會議，表達強烈反對立場。

環境部今天下午兩點召開「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審，芳苑鄉永興村反陸域風機自救會、育華國小家長代表、居民代表，搭遊覽車北上出席會議，盼審查委員否決陸域風機設置案。

據了解，永興村、五俊村、興仁村將設置20支陸域風機，彰化環保聯盟昨指出，永興村農地5支3MW風機，高度各約119公尺，約40層樓高，四周多是平坦農地，風機如巨人矗立田間，距永興村、五俊村的人口稠密區都不到1公里，距育華國小450公尺、民權華德福實驗小學780公尺，在地人反映風機產生眩影及噪音，嚴重影響學童學習品質和身心健康。

育華國小家長會行文環境部，指學校位在巨大風機下風處，中秋到翌年端午的東北季風吹得風扇不停旋轉，眩影、噪音干擾上課，偏鄉學習弱勢，還要遭風機影響，很不公平。

永興村反風車自救會含五俊、興仁兩村；五俊村長洪綮皇說，偏鄉弱勢，沼氣發電廠、肉牛屠宰場要進駐，又申設陸域風機，居民生活品質堪虞，兩村自救會連署，一起反對裝置陸域風機。

彰化環保聯盟表示，芳苑鄉民代表會去年定期會決議，要求風機距住家至少1公里，綠能業者罔顧民意，目前逾千人連署，除到環境部抗議，也要求環評委員否決風機裝置案。