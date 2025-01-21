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看見幸福台灣／台中市長盧秀燕 五政策寫幸福進行式

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中市長盧秀燕。台中市政府／提供
台中市長盧秀燕。台中市政府／提供

「台中的幸福轉變是現在進行式，」台中市長盧秀燕表示，近年台中市人口持續增加，2024年4月突破285萬人，12月底更超過286萬人，不但躍居為全國第二大城市，更成為許多人心目中的幸福宜居城市。

盧秀燕上任以來，積極推動各項政策，帶領市府團隊努力打造「五大台中」。第一是「陽光的台中」，清廉、公開、透明是政治ABC，她以此標準帶領市府團隊必須清廉從政。台中市每周二上午的市政會議皆全程公開直播，讓市民了解台中市政府的決策、法案和預算，打造公開透明的治理環境。

第二是「繁榮的台中」，盧秀燕是六都唯一的女市長，重視經濟、民生和人民的生活，並積極招商引資，達到開源節流目標，現在台中財政大幅度改善，舉債更是十年來最少。在「投資台灣三大方案」中，台中核定家數達322件，是全台第一。

台中市幸福政策
台中市幸福政策

第三是「科技的台中」，過去中部的經濟以傳統產業為主，包括機械、鞋業、手工具、自行車等。隨著科技日新月異，台中轉型成功，現在已是光學、半導體、晶片、AI、電動車、國防科技重鎮。

第四是「國際化的台中」，她第一個市長任期，邀請外交部次長令狐榮達擔任副市長，後來又邀請曾任駐蒙古大使的黃國榮擔任副市長，希望台中更國際化。

第五是「宜居的台中」，市府近幾年努力改善空汙、實施全台最便宜的雙十公車政策、推動排富式65歲以上市民由市府編列預算代繳健保費等。

健保費 盧秀燕

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