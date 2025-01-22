看見幸福台灣／台中…富市宜居 軟硬升級

台中市推動「富市台中．宜居城市」，施政成果獲得肯定，經濟日報「2024年縣市幸福指數大調查」，台中市13年來首度拿下縣市幸數指數第一名。在民調部分，民眾對教育成就、健康狀況、工作與生活平衡三項的滿意度，均為全台第一，成為奪冠的關鍵。

在2024縣市幸福大調查中，台中市的政府統計指數獲得全台第四，民調結果居全台第二，兩者都在前段班，顯示不論客觀的外在條件或民眾主觀的感受，台中市都名列前茅。台中市長盧秀燕表示，這證明了住在台中是幸福的，這個數字讓她欣慰感動。

台中幸福雷達

「幸福進步的路上需要大家攜手前行」，盧秀燕強調，幸福台中是全民共同的努力成果，無論是治安改善、透明治理，還是全齡友善照顧政策推動，都展現出台中在硬體建設與軟實力上的全面升級。

談到台中市的幸福特色，首先是陽光、透明的政府治理，盧秀燕以此標準帶領市府團隊清廉從政，要求市府施政必須公開透明，且公開市府對外簽訂的合作備忘錄（MOU），打造最公開透明的治理環境。

盧秀燕常說：「開不了工的要開工，完不了工的要完工」。就任市長以來，台中國際會展中心、台中綠美圖及台中巨蛋都陸續排除萬難開工。

政府統計數據、民意調查結果

2025年將會是台中建設大豐收的一年，許多重大建設將有突破性進展，包括台中國際會展中心、綠美圖、台中海洋館，老人復健綜合醫院，以及清水、太平、北屯國民暨兒童運動中心等建設將相繼落成。

捷運藍線也將正式開工，並成立台中市捷運工程局，全力推動城市交通與捷運路網的完善，為城市發展奠定穩固基礎；此外，備受期待的台中巨蛋也正如火如荼建設中，未來更規劃建設全台第二顆大巨蛋，為台中注入國際級競爭力。

在發展城市的同時，台中市也投入社會福利資源，打造更關懷有愛的社會。包括持續推動「公托公幼倍倍增」、「區區親子館」等政策，提供年輕人願生敢養的理想環境，台中市家長送孩子到公托，每個月只要負擔1,500元，是六都最便宜。

此外，高齡友善照顧部份，台中市恢復老人健保補助，還有達標510處據點的「社區關懷據點」、普及率六都第一的「市民活動中心」，以及開設超過1,000班的「長青學苑」，全力提升長輩的生活品質。

在教育文化的投入上，盧秀燕秉持「投資孩子不能省」的理念，積極在新興人口地區設校，並推動「給孩子一座禮堂」計畫，編列24億餘元為25所國中小學校興建禮堂。

另外，台中市也持續透過「YouBike倍增」、「美樂地計畫」、「全民植樹行動」等低碳政策，打造台中成為人與自然生態共融協調的城市，近期更獲得國際肯定，在「2024亞太暨台灣永續行動獎」評選中，台中共奪下24座獎項，獲獎數是六都第一。