世界級神木做健檢 南投信義「樟樹公」健康還OK
南投縣信義鄉「樟樹神木」樹齡7、800歲，樹高達46.4公尺，經世界神木網站登錄為世界最高樟樹，當地神木村也因它命名。台大實驗林管處昨回會同專家學者為這棵世界級的神木會診健檢，經檢查其健康還OK，未來將每年定期健檢。
神木村的「樟樹公」是當地精神象徵，且因其樹齡高達7、800歲，經測量，其樹幹胸圍歷年丈量約在16.1至16.4公尺之間，樹高更達46.4公尺，是亞洲最大闊葉樹，並在世界神木網站被登錄為世界最高樟樹，是台灣極具代表性的巨木。
而因樟樹公年事已高，老樹樹幹難免腐朽中空，甚至有蟲蛀、菌腐等問題，為管理單位台大實驗林區管理處擬定5年檢測計畫，昨更邀集中央及地方林業單位、學術單位及多名樹醫師、病蟲害專家，為這棵世界級的神木會診進行聯合健檢。
南投縣水沙連社區大學講師沈揮勝也參與神木健檢，他表示，林試所人員針對神木幹身作應力波檢測，發現樟樹公中空腐朽比例雖達80至90%，但外殼仍算完好，維管束、導管、篩管都保有運作能力，也可正常行光合作用，健康狀況還OK。
台大實驗林管處則表示，樟樹公所在的高岳營林區在日治時代是樟樹禁伐林，後續將每月觀察及記錄營林區，更將對神木每年執行一次完整的健檢與會診，對其所面臨的危害及環境潛在威脅提出具體改善對策，希望它能夠健康活到千歲以上。
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