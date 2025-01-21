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台中大里國光花市買氣旺 因應年節連續營業12天

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區農會經營的國光花市這幾天湧現人潮。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會經營的國光花市這幾天湧現人潮。圖／大里區農會提供

春節將屆，由台中市大里區農會經營的國光花市這幾天湧現人潮，蝴蝶蘭、銀柳、鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣旺。區農會說，配合春節營業，花市從22日起至2月2日連續營業12天，繼續服務民眾，歡迎區民、會員利用春節前到國光花市，購買農產年貨和漂亮應景花卉、春聯。

大里區農會說，除舊佈新迎接新的一年，是中國人春節的習俗，把室內外環境打掃乾淨，再買一些漂亮應景花卉佈置一番，憑添過年氣氛，而大家需要的應景花卉、農產年貨等，國光花市裡都有販售。

國光花市業者表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗，尤其蝴蝶蘭品質更為優良，花色多樣化，且業者的禮蘭組合技術提升，各有特色。至於整體花價，隨農曆年關需求大，價格波動也較大。

另以金桔樹而言，金黃耀眼的金桔果實，能振奮人心。業者羅煥章說，有些民眾過年喜買金桔、金棗，是因為放在家裡可增添喜氣，價格一般從400元起。至於象徵好彩頭之紅菜頭、代表旺旺的觀賞鳳梨花，可看葉兼看花，價格從100到1千元，花期長且好照顧。

業者陳麗娟說，她販賣的銀柳來自宜蘭縣三星地區，民眾選購好銀柳後，再搭配簡單的飾品，就成為喜氣洋洋的農曆過年應景擺飾。

區農會總幹事賴東陽說，除了賞花、買花以外，國光花市還有年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石、春聯等，值得全家一起到花市走一趟。

台中市大里區農會經營的國光花市這幾天湧現人潮。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會經營的國光花市這幾天湧現人潮。圖／大里區農會提供

春節 農會 鳳梨

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