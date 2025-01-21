信義鄉700歲世界最高樟樹 健檢會診是「健康老人」

台大實驗林管理處轄管、位於信義鄉的「樟樹神木」是世界最高樟樹，樹齡達700歲，管理處擬定5年檢測計畫，每月觀察、每年健檢會診，專家昨天認為神木健康尚可，是「健康的老人」。

信義鄉神木村「樟樹神木」被當地人視為神樹，也是村名由來，樹高46.4公尺，除是台灣官方版10大神木唯一闊葉樹，更獲登錄世界最高樟樹，由於樹齡達700歲，難免蟲蛀、菌腐、幹身中空，管理單位國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處擬定5年檢測計畫。

台大實驗林副處長鍾立展今天表示，昨天與中央、地方林業、學術單位及多名樹醫師、病蟲害專家，為這棵世界級神木健康檢查，包含樹幹空洞程度、土壤、樹冠等，初步檢視神木「健康狀況OK」，可用「健康的老人」形容，根系土壤採樣等進一步分析則需時間作業。

參與神木健檢的南投縣水沙連社區大學講師沈揮勝說，農業部林業試驗所提供專業人力與器材針對神木幹身執行應力波檢測，了解內部劣化腐朽面積或材積比例，發現中空腐朽比例雖達80%至90%，但外殼算完好，可正常行光合作用，維管束、導管、篩管保有運作能力。

沈揮勝說，台大實驗林管理處為落實5年計畫，除所轄對高岳營林區每月到場觀察記錄，每年也會執行完整健檢與會診，並由與會專家針對神木面臨的病蟲害、菌腐、土壤及環境潛在威脅，提出具體有效改善對策，盼這棵亞洲最大闊葉樹健康存活千歲以上。