台中太平霧峰保育食蛇龜有成 林保署今表揚農民留下好生態

林業及自然保育署台中分署在霧峰、太平地區推動「食蛇龜生態服務給付計畫」，去年剛推動就有19位農友參與，友善農地面積達17公頃，桐林社區更自發成立食蛇龜巡守隊，成果豐碩亮眼。今天特別頒獎近77萬元獎勵金表揚，肯定農友們及社區夥伴為食蛇龜棲息環境的付出，成為齊力守護食蛇龜的貴人。

林業保育署台中分署說，食蛇龜是瀕臨絕種的保育類野生動物，棲息於低海拔闊葉林及鄰近農地，與居住在淺山地區務農為生的人類生活空間重疊，受到人為活動高度干擾，野生族群與棲地環境面臨嚴重威脅。

為減緩食蛇龜生存壓力，分署積極盤點潛在棲地，並以太平、霧峰地區的大面積龍眼、荔枝、枇杷果園，以「友善農地給付」、「巡護監測給付」兩種給付項目，請農民依農地友善管理、營造適宜棲地、社區巡守及保育宣導等，每人每年核發上限3萬元的獎勵金，鼓勵農友們維護食蛇龜的棲地環境。

例如，獲表揚的霧峰區桐林社區農民張政良，他的果園就位在九九峰自然保留區周邊，因附近保留較原始自然環境，可見穿山甲、食蟹獴、大赤鼯鼠、領角鴞等多樣生物資源現蹤。張政良說，很久以前田間到處是食蛇龜，有感於食蛇龜和其他野生動物不如以往，得知生態服務給付計畫便馬上申請參加。

他特別慎選除草機，減少鋤草過程誤傷龜類，並在田區內鋪設修剪完成的枯枝落葉，創造食蛇龜躲藏空間。還自力挖設淺水池，提供穩定水源。參與生態服務給付期間，在果園二度發現食蛇龜出沒紀錄，興奮地分享著發現當下的心情，也配合架設紅外線自動相機，將豐富的生態一一記錄下來。

來自太平區黃竹坑的張謦文也展現年輕一代對生態保育的熱忱，他在中興大學農學院畢業後，隨家人投入農業生產，將農田經營與生態保育理念結合，與家人一起加入食蛇龜生態服務給付計畫，將農地打造為食蛇龜友善環境，參與計畫期間，於田區內也發現食蛇龜出沒紀錄，讓家人及周遭農友感到又驚又喜，將保育工作的關注與認同帶給周邊的人。