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新春必遊！工藝中心新春逗藝 稻草迷宮吸睛好玩

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「春日大地體驗」有稻草迷宮等遊戲能闖關挑戰。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「春日大地體驗」有稻草迷宮等遊戲能闖關挑戰。圖／工藝中心提供

農曆春節將屆，國立台灣工藝研究發展中心於1月30日至2月2日（初二至初五）推出「新春逗藝－2025工藝漫活•盈滿年」新春活動，除工藝體驗、展覽、手作市集等，更有稻草迷宮、小生物躲貓貓等闖關遊戲，歡迎民眾走春喜迎蛇年

台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮指出，去年是工藝中心70周年，今年接續70加1概念，以倡議工藝「漫活SLOHAS」為年度主題，鼓勵以「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」的生活態度，也以此推出「新春逗藝－工藝漫活•盈滿年」新春活動。

而該中心今也邀請李轂摩、林榮森、簡銘山等書法名家現場揮毫寫贈春聯，並發布今年新春活動，以工藝體驗、工藝展覽、春日工藝手作市、暖蛇逗表演、春日大地體驗及工藝故事屋等6大主題，將於大年初二（30日）至初五（2日）登場。

工藝中心表示，今年的新春活動展現台灣工藝多元樣貌，將展出多項主題特展，也能在工藝師指導製作工藝作品，同時募集適合春日時節展售的文創工藝品牌，並邀請財神爺跳加官賀新年、行動雜耍、樂團及吉他彈唱等演出，精彩可期。

此外，今年的「春日大地體驗」設置了稻草迷宮互動裝置，並有大地彩繪塗鴉、搓湯圓、版印年畫及小生物躲貓貓—工藝聲音探險等闖關遊戲，適合闔家大小挑戰，讓民眾能輕鬆地親近工藝、融入生活日常，也讓台灣工藝精神蔓延至更多人。

而「新春逗藝」活動時間為大年初二至初五的上午9時至下午5時，每天的工藝體驗課程、大地遊戲及活動地點等不同，新春詳細活動資訊及報名方式可至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）查詢，歡迎國人到工藝中心走春，喜迎蛇年。

台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「暖蛇逗表演」將有財神爺跳加官賀新年等表演。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「暖蛇逗表演」將有財神爺跳加官賀新年等表演。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「春日大地體驗」有稻草迷宮等遊戲能闖關挑戰。圖／工藝中心提供
台灣工藝研究發展中心新春逗藝系列活動於大年初二至初五登場，「春日大地體驗」有稻草迷宮等遊戲能闖關挑戰。圖／工藝中心提供

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