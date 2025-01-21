中友百貨提供春節去處 「李育昇服裝冠盔工藝展」即日上線
為替民眾提供春節去處，中友百貨特別即日起在A棟10樓的創意平台展出「神塑華冠-李育昇服裝冠盔工藝展」，邀請知名劇場服裝設計師李育昇展出13件冠盔和3套整體服裝的造型設計作品，其中包括近年與廟宇合作的民間信仰再現代化系列，以及2件與變裝皇后「妮妃雅」合作的單品，以創作詮釋當代社會與傳統民間信仰的融合。
中友百貨說，李育昇專職劇場服裝設計，1983年生於洋裁家族，耳濡目染下習得家學技藝，2003年開始參與劇場相關視覺與美術設計，2017年開始跨界當代藝術與台灣民間信仰再現代化藝術。曾自述，2017年以前為人作扮裝，2017年以後為台灣神明作扮裝。
李育昇多次獲邀參與國際各項藝術展覽，2008年以作品「劉三妹」獲得「第四十三屆電視金鐘獎最佳美術設計」，多年來獲獎無數。2024年以台灣戲曲元素服裝作品與變裝皇后妮妃雅同登美國最大變裝皇后實境秀節目「RuPaul’s drag race」魯保羅變裝秀，兩套服裝助妮妃雅奪得冠軍，再一次為台灣打響名號，展期到3月3日止。
中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友時尚藝廊近期榮登「文化臺中」雜誌封面故事，在眾多百貨賣場中以優質的藝廊空間脫穎而出。除了李育昇老師的個展之外，另還有「破墨磨新-張韻明個展」以及新年音樂會進行贈售票中。
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