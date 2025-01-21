行文環境部抗議…彰化陸域風機40層樓高 偏鄉小學受不了

彰化縣芳苑鄉永興村將設置5支約40層樓高的陸域風機，引起方圓1公里內的居民恐慌，不但組成自救會反不當設置，育華國小家長會更行文環境部要求撤案，目前未獲回覆，明（22日）將發動近50人北上環境部表達反對意見。

環境部明下午兩點將召開「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第二次初審會議，芳苑鄉永興村反風車（陸域風機）自救會及學校家長代表、居民代表，明搭乘一輛遊覽車北上出席會議，請審查委員否決設置案。

據了解，永興村、五俊村、興仁村將設置20支陸域風機，永興村占5支。彰化環保聯盟今指出，永興村農地5支3MW風機，高度各約119公尺，約40層樓高，四周沒特別突出建物，大部分是平坦農地，風機像巨人矗立田間，距永興村、五俊村的人口稠密區都不到1公里，距育華國小450公尺、民權華德福實驗小學780公尺，風機產生眩影及噪音將嚴重影響學童學習品質和身心健康。

育華國小由家長會長林清波具名，行文環境部敘明陸域風機的負面影響；育華國小表示，學校位在巨大風機的下風處，中秋以後到翌年端午之間的東北季風吹動風扇不停旋轉，眩影、噪音干擾小朋友上課，偏鄉學童已經處於學習弱勢地位，還要遭受陸域風機的影響，很不公平。

永興村反風車自救會包括相鄰的五俊、興仁兩村民；五俊村長洪綮皇說，偏鄉已經弱勢，沼氣發電廠、肉牛屠宰場要進駐，還有陸域風機申設，居民生活品質堪虞，五俊村和永興村自救會連署，站在一起反對裝置陸域風機。

彰化環保聯盟表示，芳苑鄉民代表會去年第廿二屆第四次定期會議決議，要求風機應距離住戶至少1000公尺，綠能業者罔顧民意，永興村反風車自救會發動聯署反對設置風機，目前逾千人連署，明天到環境部出席環評會議除了抗議，也將要求環評委員否決這件裝置案。