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環保業首獲碳足跡認證 大豐環保籲民眾提前春節清運規畫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大豐環保業務部資深經理阮常新說，他們在業務運營中採取一條龍服務模式，憑藉全台多處據點與回收站高量體的優勢，整合上游回收大盤商與下游廢棄物處理廠，為客戶節省二次運輸成本。。圖／大豐環保提供
大豐環保業務部資深經理阮常新說，他們在業務運營中採取一條龍服務模式，憑藉全台多處據點與回收站高量體的優勢，整合上游回收大盤商與下游廢棄物處理廠，為客戶節省二次運輸成本。。圖／大豐環保提供

農曆春節將至，隨著大掃除需求攀升，資源回收成為許多家庭的重點工作。春節期間，針對家電家具到府清運、廢汽機車報廢有需求的民眾，可於 24日（周五）下午4時前完成預約，以確保年前完成清運作業。大豐環保各地的資源回收站 1月 28日（除夕）當天營業至中午 12時，部分回收站點提前休息，以大豐環保官方網站公告為主。春節期間為回收與清運高峰期，建議民眾提早規畫。

大豐環保今也高興地宣布，該公司經過一年多的努力，去年底終於通過ARES第三方驗證機構頒發的ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過此認證的環保企業，創下業界先例。

大豐環保業務部資深經理阮常新表示，公司2023年展開全面的數據收集與準備工作，針對廢棄物清運服務的全流程進行碳足跡盤查與評估，以確保數據的準確性與透明化。

ISO 14067認證核心包含界定標的產品、研究範疇畫分與數據取得的準確性等，而在大豐環保所屬的廢棄物清運處理領域，數據的透明化尤為重要。大豐環保從清運服務的全生命周期入手，進行全方位碳足跡盤查，涵蓋原料取得、運輸服務及廢棄物處理等階段。經過嚴謹計算，公司碳排放量較政府公告基準成功降低近25%。

他說，他們在業務運營中採取一條龍服務模式，憑藉全台多處據點與回收站高量體的優勢，整合上游回收大盤商與下游廢棄物處理廠，為客戶節省二次運輸成本。並在回收站端設置壓縮打包機，有效提升單次載重量，減少運輸次數。

大豐環保業務部資深經理阮常新說，他們2023年展開全面的數據收集與準備工作，針對廢棄物清運服務的全流程進行碳足跡盤查與評估，以確保數據的準確性與透明化。圖／大豐環保提供
大豐環保業務部資深經理阮常新說，他們2023年展開全面的數據收集與準備工作，針對廢棄物清運服務的全流程進行碳足跡盤查與評估，以確保數據的準確性與透明化。圖／大豐環保提供
大豐環保今也高興地宣布，該公司經過一年多的努力，去年底終於通過ARES第三方驗證機構頒發的ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過此認證的環保企業，創下業界先例。
大豐環保今也高興地宣布，該公司經過一年多的努力，去年底終於通過ARES第三方驗證機構頒發的ISO 14067碳足跡認證，成為台灣首家通過此認證的環保企業，創下業界先例。

廢棄物 春節 碳足跡

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