彰化市春節市集9天 看表演、領消費券、摸彩及綠蛇提燈

彰化市公所去年在民族路、永樂街封街舉辦的春節市集活動，熱鬧滾滾，今年決定擴大舉辦，並延長活動時間，提前從年前1月25日（農曆12月26日）開始到2月2日（農曆正月初五）共9天，串連兩個街區，將近120個攤位，除表演節目，還送消費券、限時特價及摸大獎。

市公所指出，去年春節在民族路、永樂街封街舉辦的春節市集活動，周邊擁有開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟及天公壇等寺廟與古蹟，不管求平安、財運、事業、智慧及姻緣一次到位，且交通便利只要從彰化火車站步行5分鐘即可到會場，創造數十萬人潮。

今年春節市集將在民族路及永樂街同時設置兩大表演舞台，共有56組表演團體輪番上陣演出。市長林世賢表示，今年的春節市集活動比去年更為豐富，多達15萬元的市集消費券，每日開放100個名額，只要分享活動信息就可用100元購買價值200元的消費券。

新春發財金活動，在初一、初二在慶安宮舉辦擲杯送紅包活動，只要3次內擲出一個聖杯，馬上送消費券100元，每次100個名額。活動期間，市公所繼續加碼好康，在現場與主視覺拍照上傳社群打卡，就送每日精美限量小禮物。

林市長表示，本次活動更結合永樂商圈發展永樂協會、依德科技(股)公司及陽信銀行協力，新春活動期間，民眾只要下載「陽信sunny購」APP註冊成新會員，即可獲得彰化幣100點,點數可在「好嬉彰化」APP的特約合作店家直接折抵消費。更推出限時特賣活動，活動期間每天下午5時到6時在慶安宮，都有店家提供商品特賣會，超低價限量商品，限時搶購。

彰化市公所這次摸彩加碼Gogoro電動機車，只要在春節市集活動期間，民眾來市集或貼有彰化年節商家特賣貼紙的在地商家，消費滿百元即贈送摸彩券一張，有機獲抽中Gogoro電動機車、蘋果iPhone手機、iPad平板電腦，還有各種家電用品，林世賢歡迎鄉親朋友一起來彰化市走春拜拜，逛市集、吃美食、拿好禮、抽大獎。