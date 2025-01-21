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趕農曆年前上任 南投草屯新任鎮長簡賜勝24日就職

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮新任鎮長簡賜勝將於1月24日宣誓就職。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮新任鎮長簡賜勝將於1月24日宣誓就職。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，藍綠對決，上周六（18日）結果出爐，國民黨簡賜勝以2萬6505票、得票率64.3%，大贏對手民進黨蔡銘軒1.2萬票，順利勝選。草屯鎮公所將於1月24日（五）舉辦補選鎮長宣誓就職暨交接典禮，簡將在年前上任。

草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，因任期未過半，須辦理補選，並由縣府核派縣府參議簡青松代理，直到補選當選人交接。縣選委會公告1月18日進行草屯鎮長補選投開票，民進黨、國民黨分別徵召縣議員蔡銘軒、簡賜勝參選，藍綠對決。

上周六（18日）草屯鎮長補選開票，簡賜勝票數一路領先，全鎮27里共77個投開票所，他拿下75所，僅輸掉1所、1平手，最終以2萬6505票、得票率64.8%，力壓蔡銘軒的1萬4397票、35.2%，大贏對手逾1.2萬票，取得勝選。

南投縣選委會審定後公告當選人名單後，草屯鎮公所也規畫將於1月24日（五）舉辦草屯鎮第19屆補選鎮長宣誓就職暨交接典禮，屆時代理鎮長簡青松及新任鎮長簡賜勝將交接印信，簡賜勝也將在春節連假前走馬上任，入主公所。

草屯鎮公所表示，根據地方制度法第82條，補選之當選人應於公告當選後10日內宣誓就職，其任期以補足該屆所遺任期為限，並視為一屆。而因適逢春節連假，因此依法趕在期限內的上班日辦理宣誓就職、交接等作業，並完成相關行政程序。

新任鎮長簡賜勝則說，上任後任期雖剩不到1年10個月，但他會當成4年來打拚，好好打造草屯，並落實他所提出的政見，為鄉親謀最大的福利，讓鎮民有感，不會辜負全體鎮民的期待。

南投縣 國民黨 簡賜勝 蔡銘軒 補選

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