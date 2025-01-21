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大甲鎮瀾宮春節香火鼎盛 警首次採用無人機掌握車流

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲市區各項交通疏導管制措施，警方規畫行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜。圖／大甲警分局提供
大甲市區各項交通疏導管制措施，警方規畫行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜。圖／大甲警分局提供

每年春節期間，大甲鎮瀾宮媽祖廟的香火鼎盛，總會吸引大量人潮車流同時由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重壅塞及回堵，大甲分局表示，今年將首次啟用無人機，以空拍方式掌握大甲鎮瀾宮及大甲交流道各周邊道路車流狀況，若發現車流壅塞情事，即啟動交通快打警力，立即派員交通疏導，以維護交通順暢。

分局長謝建國表示，為避免鎮瀾宮春節每天參拜民眾預估約有5萬人次，造成大甲周邊道路的塞車困擾，今年訂定車輛管制時間自1月29日起至2月2日，每日8至20時，同時規畫行人徒步區管制汽車進入，呼籲「大眾運輸拜媽祖、千里順風不塞車」，歡迎進香民眾多多利用大眾運輸工具前來參拜。

大甲分局呼籲民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」，台鐵春節期間加開來大甲的南北雙向區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近如台中港、清水、沙鹿等站；以北為日南、苑裡、通宵等站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮；或是「搭公車、來參香、免堵車」，減少大量車流直接進入大甲市區，因而造成市區回堵。

如果開車前來，大甲警方建議替代道路，可由國道3號南下提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放，再步行約0.8公里至鎮瀾宮約8分鐘；國道3號北上及國道4號西行車輛，請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉台1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車，步行8分鐘同樣約0.8公里至鎮瀾宮。

大甲市區各項交通疏導管制措施，規畫行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜，管制時間1月29日至2月2日，各路段管制時間不同，鎮瀾宮周邊如育德路以東、鎮政路以西、文武路以南、光明路以北、蔣公路段，每日上午8時到20時禁止汽車進入；其他路段每日10至18時彈性禁止汽車進入，並開放美人山營區、大甲火車站後方及大甲體育場等免費停車場，步行至鎮瀾宮8到15分鐘不等，或每40分鐘1班接駁車，路線由美人山營區旁停車場（接駁站）─甲東路─水源路─中山路一段「站前國王」大樓前公車站牌─南陽街─水源路─甲東路─美人山營區。

國道 塞車 鎮瀾宮

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