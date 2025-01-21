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「方文山寫的春聯」台中市發放百萬戶 連外縣市都來要

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府贈送百萬戶家戶春聯，由知名作詞人方文山執筆，索取度大增。圖／民政局提供
台中市政府贈送百萬戶家戶春聯，由知名作詞人方文山執筆，索取度大增。圖／民政局提供

台中市政府今年邀請知名作詞人、市政顧問方文山，為台中市家戶版春聯「蛇現幸福」執筆，另限量發送的2款隱藏版「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」春聯，連外縣市民眾都來索取。

民政局長吳世瑋表示，市府今年3款春聯廣受各界好評，其中家戶版「蛇現幸福」春聯，1月15日由各區公所陸續發送各家戶運用。

「送幸福到你家！」吳世瑋說，市長盧秀燕感謝各區公所同仁與上萬名里鄰長總動員，搶在農曆年前將市府的祝福送到家家戶戶，分享喜氣、傳遞幸福。

西屯區潮洋里長陳素貞表示，今年方文山執筆家戶版「蛇現幸福」春聯，名人加持，引起極大迴響，里民洽詢何時發放的件數比往年踴躍，發放期間許多鄉親一拿到春聯都十分開心，迫不及待在大門口張貼新春聯，甚至許多外縣市的親朋好友也紛紛打電話索取台中市的春聯，熱烈程度前所未見。

秘書處表示，蛇年春聯的題字寓意，「蛇現幸福」取用「實現」的諧音，祝福民眾蛇年實現所想、越來越幸福；「蛇現幸福」賀聯貼在家戶門口，期望每位市民回到家看到春聯都能感覺到幸福。

另外，「創意春聯」則以蛇造型設計的主視覺為主，以「平安蛻變」為主題，通過自然意象與圖形設計展現新年的祝福與未來的希望。設計元素以「25」與「乙巳」字樣為基礎，構成蛇行的動態形態，蛇作為乙巳年的象徵，代表生命的變化與蛻變之意，象徵新年不僅帶來平安，更伴隨著蛻變與重生的無限可能。

創意春聯即日起可在市府台灣大道新市政服務中心及陽明市政大樓服務中心限量索取，送完為止。

台中市政府贈送百萬戶家戶春聯，由知名作詞人方文山執筆，索取度大增。圖／民政局提供
台中市政府贈送百萬戶家戶春聯，由知名作詞人方文山執筆，索取度大增。圖／民政局提供

台中市 方文山 春聯 蛇年

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