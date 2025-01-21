春節前能完工？南投埔里鯉魚潭環境改善來不及 觀光處：部分開放
南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，為提升當地觀光旅遊品質，縣府斥資1.2億元整建改善環潭步道、廁所及周邊環境，但新春連假將屆，地方關心能否開放。觀光處表示，環境改善作業持續進行，但將研議開放部分潭區步道供走春遊憩。
縣府指出，埔里鯉魚潭環境幽美，擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等七大吉穴，各據一方，為地方津津樂道，而有「小西湖」之稱，是縣內知名景點，為提升當地觀光品質，爭取1.2億元經費，分兩期整建改善環境及旅遊服務設施。
第一期針對鯉魚潭照明、停車空間、湖上音樂水舞、公共藝術及鯉魚、龜、蝙蝠等穴位節點進行改善，由縣府自籌6400萬元；二期改善環潭步道、公廁、龍穴水舞平台廣場及其他穴位環境，經費6250萬元，中央補助約6成、縣府約4成。
不過，隨農曆新年逼近，地方鄉親及旅宿業者關心鯉魚潭環境改善工程進度，盼全長1.8公里的環潭步道及相關設施能趕在新春連續假期前開放，讓民眾能攜家帶眷踏青，並吸引遊客前往遊憩走春，帶動當地春節旅遊經濟。
觀光處表示，鯉魚潭一期工程已於去年底前完成驗收，但二期改善工程，步道仍有部分區段須施作壓花地坪，另公廁、龍穴水舞廣場也仍未完成，初步評估須至3月才能完工。但考量地方需求，將研議開放已完成湖區步道及設施供走春遊憩。
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