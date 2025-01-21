好消息！台中除夕到大年初四 交局：路邊停車格不收費

台中市交通局長葉昭甫今在市政會議指出，路邊汽、機車收費停車格從1月28日至2月1日(除夕至初四)將暫停收費5天，其餘路外平面或立體停車場，皆照常收費。

葉昭甫提醒，違規汽車拖吊不打烊，農曆春節安排拜年、出遊等外出活動增多，籲請民眾一起維持停車秩序，若違規停車仍會實施拖吊。

台中市公車服務全年無休，春節連假從1月25日開始為期9天，為維持公車服務不中斷，且讓公車駕駛員也可與家人團聚過節，交通局長葉昭甫表示，市區公車1月28日(除夕夜)調整為假日班表減半行駛，1月27日(小年夜)、29日(初一)至2月2日(初五)調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車，部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，2月3日(初六)起全面恢復原服務班次。

台中市計程車循往例在春節期間加收費用，自今年1月24日起至2月2日(大年初五)止，計程車啟用「春節費率」，每趟次加收50元，2月3日0時起恢復原收費方式。