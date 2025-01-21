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人美心善！台中少輔會2社工輔導少年有成 獲年度表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市少輔會社工楊旆綺，今年獲選為新銳社工。圖／台中市少輔會提供
台中市少輔會社工楊旆綺，今年獲選為新銳社工。圖／台中市少輔會提供

台中市社工今年度表揚名單近期出爐，台中市少輔會社工林欣儀、楊旆綺從138位參選者脫穎而出，獲選績優社工、新銳社工，預計將在社工日時接受市府表揚。台中市少輔會表示，林、楊二人輔導迷途少年有成，林推動成立少輔會戲劇志工隊，楊則透過圓夢發財車計畫，幫助少年，獲獎實至名歸。

台中市少輔會表示，此次獲獎的兩名社工林欣儀、楊旆綺，分別從東海大學社工系、嘉南藥理大學社工系畢業，其中林已在少輔會服務逾13年，楊則服務約3年多時間，林在少輔會的各項業務、行政工作都認真學習，接受挑戰，近年身兼教育新人角色，使新人推動業務更順遂。

少輔會說，林欣儀從2018年開始，積極規畫戲劇宣導，成立少輔會戲劇志工隊，連結大開劇團進行法律宣導編劇，密集培訓，隔年度演出24場次，受益人次達8492人次，除了增加志工彼此的凝聚力，也獲得成就感，近年參與戲劇志工人數從原本10餘人迄今已60餘人，戲劇宣導成為少輔會重要服務之一。

另外，楊旆綺善於連結多方資源，辦理各式團體方案，其中更透過圓夢發財車計畫，幫助少年與家人圓夢，因少年家中經濟拮据，且祖父母習慣用傳統的管教方式，使少年學習模仿，受偏差友人的影響而有觸法，透過活動安排互動課程，讓少年辨識認知行為，藉此瞭解正向情緒抒發管道，一同享受旅遊的樂趣，執行少年及家庭成員的共同期待。

少輔會說，這次除恭喜林欣儀、楊旆綺獲獎，也期待其他社工員，在未來的工作能為少年做出更多服務、貢獻，也呼籲外界共同關心少年及輔導工作，讓青少年在愛與關懷中成長。

台中市少輔會社工林欣儀，今年獲選為績優社工。圖／台中市少輔會提供
台中市少輔會社工林欣儀，今年獲選為績優社工。圖／台中市少輔會提供

台中市 社工

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