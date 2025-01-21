快訊

澳網／3盤大戰勝出 謝淑薇女雙再闖4強

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

盧秀燕感染A型流感 請假未主持市政會議

中央社／ 台中21日電

台中市政府今天召開春節前最後一場市政會議，向來在會中說明市府春節措施的市長盧秀燕，今天因感染A型流感身體不適請假，昨天也未出席台中市議會國民黨團書記長交接典禮。

台中市府上午召開市政會議，由於今天是春節年假前最後一場市政會議，會中安排交通局、警察局、環保局、社會局、秘書處、文化局、經發局及民政局說明新春期間的市政措施，過去盧秀燕都會在這場市政會議中祝福市民新春快樂，及提醒春節期間應注意事項，今天則改由副市長黃國榮主持。

盧秀燕未出席上午的市政會議，在大家疑惑下，黃國榮開場即說明，盧秀燕出現輕微發燒、咳嗽，身體不適，確診A型流感，雖然症狀不嚴重，但依防疫規定減少與人近距離接觸，在家自主健康管理，因而請假1天。

事實上，昨天盧秀燕即未安排公開行程，連向來不缺席的台中市議會國民黨團書記長交接典禮，也因感冒請假未參加。不過，今天凌晨嘉義發生地震，台中市也出現天搖地動情形，盧秀燕在地震發生不久，即在臉書發文提醒大家預防餘震，有網友留言「這地震文也發得太快了吧」。

台中市 春節 盧秀燕

延伸閱讀

10年1次！台中保安宮75周年遶境 盧秀燕到場祈安

盧秀燕邀黃仁勳逛夜市？ 中市府：來台中是廠商邀約

台中太平人口突破20萬 盧秀燕興奮細數這些區也從蛋白變蛋黃

影／為草屯鎮長候選人站台 盧秀燕批執政黨把鎮長選舉變成國會改選

相關新聞

「方文山寫的春聯」台中市發放百萬戶 連外縣市都來要

台中市政府今年邀請知名作詞人、市政顧問方文山，為台中市家戶版春聯「蛇現幸福」執筆，另限量發送的2款隱藏版「福兆蛇年」及「...

罕見！盧秀燕缺席春節前市政會議 原來得A型流感自主管理

農曆春節前最後一次市政會議市長盧秀燕缺席了，改由副市長黃國榮主持，因為盧秀燕確診得到A型流感，請假一天，在家自主健康管理...

大甲鎮瀾宮春節香火鼎盛 警首次採用無人機掌握車流

每年春節期間，大甲鎮瀾宮媽祖廟的香火鼎盛，總會吸引大量人潮車流同時由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴...

春節前能完工？南投埔里鯉魚潭環境改善來不及 觀光處：部分開放

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，為提升當地觀光旅遊品質，縣府斥資1.2億元整建改善環潭步道、廁所及周邊環境，但新春連假將...

好消息！台中除夕到大年初四 交局：路邊停車格不收費

台中市交通局長葉昭甫今在市政會議指出，路邊汽、機車收費停車格從1月28日至2月1日(除夕至初四)將暫停收費5天，其餘路外...

人美心善！台中少輔會2社工輔導少年有成 獲年度表揚

台中市社工今年度表揚名單近期出爐，台中市少輔會社工林欣儀、楊旆綺從138位參選者脫穎而出，獲選績優社工、新銳社工，預計將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。