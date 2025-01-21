農曆年假將至 台中市交通管制區域、替代路線看這

農曆新年連假將至，台中市警局針對9天連假，展開相關交通管制措施，疏導規畫集中在國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路，另外也出動大重機交通疏處部隊、國道高乘載管制等措施，市區天津路、一中街等兩處年貨大街，採取封路管制，提醒民眾留意。

台中市警局交通大隊表示，今天春節連假交管以「交通順暢、人車平安」為主軸，預判台中市交通從1月24日（連假前一日）至28日（除夕）中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現，集中於國道系統與各匝道聯絡道路間。

交大指出，春節期間以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量，而假期結束前日（1月30至2月2日）將出現假期結束北上車潮，市警局將在各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前1日起，機動調控路口號誌以疏導車流。

春節連續假期間，市警局規畫各項交通疏導作為如下：

一、強化「大重機交通疏處部隊」機動反應：

由交通警察大隊成立大重機交通疏處部隊，大重機機動性相對較高，巡邏發現路段壅塞，能立即至路口疏導，且可行駛快速公路巡邏，倘接獲交通壅塞通報，亦能迅速抵達現場進行疏處。春節連假期間，市警局大重機部隊將加強本市臺灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路巡查，充分發揮大重機之優勢，快速公路發生交通事故時，亦能儘速馳抵現場協助事故處理，快速恢復現場交通。

二、運用警廣提供用路人道路資訊

市警局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，除立即調派員警至現場疏處，員警並將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，將最新訊息透過警廣宣導用路人知悉掌握最即時路況。

三、配合國道實施15處交流道北上匝道高乘載管制：

(一)管制時間：1月31日及2月1日(初三、四)13至18時，國道1、3號及台74線東行、西行銜接國道1號及國道3號各交流道北上匝道入口將實施高乘載管制。

(二)管制地點：

1、國道1號交流道：后里、豐原、大雅、台中、南屯及台74線東行、西行銜接國道1號等7處北上入口匝道。

2、國道3號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰等7處北上入口匝道。

(三)管制重點：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段須有乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車、持有身心障礙證明、持有孕婦證明及其他法令允許車輛。

四、配合國道1號王田交流道雙向入口封閉管制：

(一)1月31日(初三)至2月2日(初五)每日10時至18時高公局實施國1王田交流道雙向入口封閉管制。

(二)替代路線：

1、北向：經台1乙經台74線至國1南屯交流道進入國1續行。

2、南向：經台1線至國1彰化交流道進入國1續行。

五、台灣大道（國道1號台中交流道）彈性分流措施：

(一)管制日期：114年1月25日至2月2日止

(二)管制時間：每日10至18時，並隨時視交通狀況提早或延長實施。

(三)管制說明：鑑於台灣大道為本市重要幹道，民眾大多利用台中交流道進入市區，加上台灣大道上兩大百貨公司鄰近交流道，車流量過大時易造成壅塞，市警局為維持交通順暢，將視車流狀況，派員在台灣大道與環中路口彈性實施分流，強制部分車流循替代道路進入市區，以減輕台灣大道車流壓力，同時視百貨公司停車場狀況於台灣大道與惠中路口實施管制，請民眾多加配合。

本市目前核准年貨大街有二處：

（一） 天津路年貨大街自114年(下同)1月17日至27日，共11天，活動時間平日13時30分至22時、假日11時至22時30分，管制路段範圍主要為北區天津路2段（中清路1段至梅川西路4段路段）。