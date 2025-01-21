快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

台中身心障礙男靠老母照顧 「特殊專案」到府鑑定幸可獲補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
經張芬郁多方協調聯繫，跨縣市安排南投縣草屯療養院，1月3日以「特殊專案」派醫師到他住家，進行精神評估及身心障礙鑑定，右二為其家人成員。圖／黃顯堂提供
經張芬郁多方協調聯繫，跨縣市安排南投縣草屯療養院，1月3日以「特殊專案」派醫師到他住家，進行精神評估及身心障礙鑑定，右二為其家人成員。圖／黃顯堂提供

台中市家住大里的55歲男子小民（化名）19年前罹患衛福部列管感染疾病，因病毒侵蝕腦部，導致長期精神恍惚、痴呆。去年10月一次突然無故離家，跨坐婦人機車後座，因碰觸到婦人肢體被控性騷擾，被扭送警局時無法開口說話筆錄，家人求助大明里里長黃顯堂及市議員張芬郁調，幸婦人不究責，官司去年底順利和解。

因小民長期閉鎖在家、抗拒外出就醫，且未通過身心障礙就醫鑑定門檻，無法申領到低收生活津貼、居家照護等福利。經張芬郁多方協調聯繫，跨縣市安排南投縣草屯療養院，1月3日以「特殊專案」派醫師到他住家，進行精神評估及身心障礙鑑定，可望在農曆年後，申請身障補助及居家醫療等照護。也讓長年照料他的77歲老母親鬆了一口氣。

張芬郁說，小民平日呆坐家中，由母親照料、餵食，母子相依為命，房租8500元，每月只有4164元老人生活津貼收入，要靠兄妹支助生活費過日子。殘障手冊申領表格等資料，封存家中抽屜數十年，所幸拖延多年後，身心障礙鑑定案得以重啟。

張芬郁說，依規定全身癱瘓、重度昏迷無法下床，24小時使用呼吸器或維生設備，才符合申請「身障到宅鑑定」資格。案主雖精神幻覺、無法言語溝通，但仍可下床走動，故需家人陪同自行到醫院就醫鑑定。但小民家庭屬長期經濟弱勢邊緣戶，母親年邁，因此要求台中市府衛生局長期照料科，以「特殊專案」函文南投縣衛生局，依精神居家醫療特殊個案，由衛福部草屯療養院派醫師，到宅進行精神評估鑑定。

張芬郁感謝包括大里區衛生所主任柯百柔、承辦護理師黃郁婷，跨縣市衛生局相關課室積極追蹤進度，以及南投草屯療養院主任黃介良、護理師吳佳芬等人迅速協調在農曆過年前，派醫師到府服務，完成一樁救人、助人美事。

南投縣 衛生局 醫師

延伸閱讀

台中公車站僅1成5設候車亭 大里獅子會捐建這座成地標

婦人醫院洗腎 護理師反接導管 血液未回流體內休克致死

中市議會民進黨團幹部交接 議員王立任接棒新總召

蕭美琴跑台中替蔡英文贈匾 何欣純：這個城市還需繼續努力打拚

相關新聞

罕見！盧秀燕缺席春節前市政會議 原來得A型流感自主管理

農曆春節前最後一次市政會議市長盧秀燕缺席了，改由副市長黃國榮主持，因為盧秀燕確診得到A型流感，請假一天，在家自主健康管理...

農曆年假將至 台中市交通管制區域、替代路線看這

農曆新年連假將至，台中市警局針對9天連假，展開相關交通管制措施，疏導規畫集中在國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景...

台中身心障礙男靠老母照顧 「特殊專案」到府鑑定幸可獲補助

台中市家住大里的55歲男子小民（化名）19年前罹患衛福部列管感染疾病，因病毒侵蝕腦部，導致長期精神恍惚、痴呆。去年10月...

鰲峰山蓋遊戲場 在地人盼留草坪

自然草皮好或遊戲場吸引人？台中市清水鰲峰山公園計畫興建「谷溜」遊戲場，要在陽光草坪東側設置34道各式溜滑梯，現已動工，但...

春節前調解案激增 成功率拉高

「歹代誌不要拖過年」。農曆年前，各地調解會案件激增，調解成立比率也拉高。中市過年前1個月調解案件達6485件，有523件...

南投燈會亮點 重慶銅梁火龍不來了

今年南投燈會預計25日開幕，邀請「重慶銅梁火龍」再度登台演出，卻因入台許可申請來不及，演出取消。據了解，41名表演團員已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。