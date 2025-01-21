台中身心障礙男靠老母照顧 「特殊專案」到府鑑定幸可獲補助

台中市家住大里的55歲男子小民（化名）19年前罹患衛福部列管感染疾病，因病毒侵蝕腦部，導致長期精神恍惚、痴呆。去年10月一次突然無故離家，跨坐婦人機車後座，因碰觸到婦人肢體被控性騷擾，被扭送警局時無法開口說話筆錄，家人求助大明里里長黃顯堂及市議員張芬郁調，幸婦人不究責，官司去年底順利和解。

因小民長期閉鎖在家、抗拒外出就醫，且未通過身心障礙就醫鑑定門檻，無法申領到低收生活津貼、居家照護等福利。經張芬郁多方協調聯繫，跨縣市安排南投縣草屯療養院，1月3日以「特殊專案」派醫師到他住家，進行精神評估及身心障礙鑑定，可望在農曆年後，申請身障補助及居家醫療等照護。也讓長年照料他的77歲老母親鬆了一口氣。

張芬郁說，小民平日呆坐家中，由母親照料、餵食，母子相依為命，房租8500元，每月只有4164元老人生活津貼收入，要靠兄妹支助生活費過日子。殘障手冊申領表格等資料，封存家中抽屜數十年，所幸拖延多年後，身心障礙鑑定案得以重啟。

張芬郁說，依規定全身癱瘓、重度昏迷無法下床，24小時使用呼吸器或維生設備，才符合申請「身障到宅鑑定」資格。案主雖精神幻覺、無法言語溝通，但仍可下床走動，故需家人陪同自行到醫院就醫鑑定。但小民家庭屬長期經濟弱勢邊緣戶，母親年邁，因此要求台中市府衛生局長期照料科，以「特殊專案」函文南投縣衛生局，依精神居家醫療特殊個案，由衛福部草屯療養院派醫師，到宅進行精神評估鑑定。

張芬郁感謝包括大里區衛生所主任柯百柔、承辦護理師黃郁婷，跨縣市衛生局相關課室積極追蹤進度，以及南投草屯療養院主任黃介良、護理師吳佳芬等人迅速協調在農曆過年前，派醫師到府服務，完成一樁救人、助人美事。