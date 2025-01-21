南投燈會亮點 重慶銅梁火龍不來了

今年南投燈會預計25日開幕，邀請「重慶銅梁火龍」再度登台演出，卻因入台許可申請來不及，演出取消。據了解，41名表演團員已核准，但16名隨隊官員中，部分人士陸委會未放行，陸方因此取消來台。縣府表示，下次會提早申請作業。

重慶銅梁火龍名列中國非物質文化遺產之一，演出者將生鐵燒熔成溫度達1500度鐵水，由團員兩兩一組拋接打散炙熱鐵水，2隻火龍穿梭鐵水噴濺灑落的烈焰火花之中；2017年首度來台在南投燈會演出，磅礡氣勢造成轟動。

縣府連3年邀火龍團到南投燈會展演，場場爆滿，2020年爆發新冠肺炎疫情，政府禁止兩岸活動交流，只好喊卡；縣府去年規畫再邀請來台，今年再到南投燈會展演。

暌違5年的重慶銅梁火龍又再登台，地方引頸期待，想再親睹火龍穿梭的震撼場面；但近期南投燈會訊息公布後，卻未見「銅梁火龍」表演，地方難掩失望。

據了解，縣府循來台文化交流模式，去年10月向陸委會遞交成員名單與來台活動行程，經中央審查，火龍團41名表演成員已獲核准來台，但16名隨行成員，部分涉及台辦官員身分較敏感，中央未放行。縣府原打算調整行程再申請，但火龍團因無法全員通過，最後取消來台。

南投縣府表示，今年因申請作業不及，無法順利來台，明年燈節將提早申請，預計今年4、5月就會啟動作業程序；今年燈節仍有人氣IP「貓貓蟲咖波」專屬燈區，還有無人機群飛秀、水舞、火舞展演，歌手周湯豪、李英宏及新生代男團Ozone也將接力開唱。

彰化縣府表示，「銅梁火龍」曾到彰化表演2次，今年因團隊取消來台，未安排表演。