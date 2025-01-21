鰲峰山蓋遊戲場 在地人盼留草坪

自然草皮好或遊戲場吸引人？台中市清水鰲峰山公園計畫興建「谷溜」遊戲場，要在陽光草坪東側設置34道各式溜滑梯，現已動工，但在地人發起連署，爭取保留草坪，不要被遊戲場瓜分。市府表示，設計階段與地方有共識，保留68%草地與所有大樹。

台灣還我特色公園行動聯盟表示，不反對擴建鰲峰山遊戲場，可滿足2至12歲孩子需要，但不要都是溜滑梯，應該更多元，增加攀爬、擺盪等遊具，並建議盡量保留草坪，讓孩子盡情奔跑。

清水鰲峰山公園現有特色遊戲場，假日吸引大批親子遊玩，陽光草坪上遊客或坐或臥，野餐、玩耍很愜意。清水在地方近日發起「守護陽光草坪」行動，聯合向中市府發聲，爭取保留大面積草坪，不要改成遊戲場。

在地人說，很多人反映，鰲峰山已有遊戲場，為何還要再做遊戲場？還蓋在漂亮的草坪休憩區，草地區有很多長者運動，也是親子曬太陽、休憩好地方。

台中市議長張清照指出，明白民眾對大自然、綠地的需求，已與建設局溝通，兼顧建設與生態，也要重視地方意見；該遊戲場位於利用率低的斜坡空間，利用率高的綠地與大樹會全數保留。

海線立委蔡其昌表示，接獲陳情，大家普遍不希望草坪遭破壞，希望市府廣泛蒐集意見，傾聽民意，讓建設與自然生態共融。

台中市建設局表示，鰲峰山公園是清水區指標性共融公園，興建中的谷溜遊戲場，以全齡化打造「全國最多溜滑梯」的設施，有高達8公尺的大樹之塔，共有34道不同溜滑梯，還有互動式音效排笛滑梯區。