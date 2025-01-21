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芳苑海牛娶親 24日開幕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉王功海堤樓梯3D彩繪王功夕照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉王功海堤樓梯3D彩繪王功夕照。記者簡慧珍／攝影

到彰化縣芳苑鄉搭海牛車出海很受歡迎，為確保遊客安全，第四河川分署斥資近億元興建人、牛分道海堤，從王功燈塔對面開闢海牛專用出海道直達潮間帶，並在新生地打造第一座公共藝術「海牛娶親」，預定24日開幕，預料將成為春節打卡熱點。

芳苑鄉紅樹林海空步道2021年9月啟用，除了颱風大雨，否則都有來自各地遊覽車停放普天宮廣場，觀光熱潮不衰。

第四河川分署和芳苑鄉公所看好海堤觀光發展潛力，攜手規畫王功漁港海堤約1公里的地景，預定24日為王功新生地海堤公共藝術設置開幕。

第四河川分署長李友平表示，王功燈塔正對面的海堤原為混凝土路面直入潮間帶，經向經濟部爭取，獲加碼補助近億元，興建人、牛分道的海堤，海牛車從海堤道路下方的專用道直達潮間帶，遊客從3D彩繪樓梯上下海堤道路，在加寬路面的小廣場可以眺望海洋，跟王功新生地公共藝術設置「海牛娶親」合影打卡，雖然還沒有開幕，不少遊客早已口耳相傳。

「我們砍了3公頃紅樹林。」李友平表示，第四河川分署根據生態保育界和在地民眾反映，砍伐王功漁港北側舊港溪，排除出海口行水區障礙，砍伐後的紅樹林未廢棄，枝幹回收利用製作實用品物，例如杯墊、筆桿和裝飾品，達到循環利用的永續環保目標。

芳苑鄉長林保玲說，以往海牛、鐵牛和遊客同走一條路到潮間道，人、牛、車爭道形成交通隱憂，第四河川分署開闢海（鐵）牛專用道可保障遊客安全，又能居高臨下眺望潮間帶美景，一定會成為紅樹林海空步道之後的暴紅景點。

海牛 潮間帶 紅樹林

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