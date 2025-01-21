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春節前調解案激增 成功率拉高

聯合報／ 記者簡慧珍陳秋雲劉明岩／連線報導

「歹代誌不要拖過年」。農曆年前，各地調解會案件激增，調解成立比率也拉高。中市過年前1個月調解案件達6485件，有523件主動要求提前和解。彰化市調解會每年1月調解案件數，全年數一數二，調解成立近9成。有的鄉鎮市調解室爆滿，還需額外借場地。

中市府法制局調查，台中市各區調解委員會，春節前1個月主動要求提前調解案件中，有204件是當事人去年曾申請的調解案件但不成立，過年前主動約對造繼續調解，當事人多希望能在春節前解決紛爭，以求安穩過好年。

中市法制局分析，調解案件9成是車禍相關，其餘依序為詐欺、土地糾紛、債務糾紛等。資深調解委員說，車禍當事人特別希望在春節前解決糾紛，若未妥善處理，可能有刑責問題，春節前調解也常能促成和解。

彰化市調解委員會統計，去年元月調解案件數是294件，調解成立257件，比率達87.41%，通常1月過年前的案件數，在全年12個月中數一數二。

彰化市調解委員會主席許正創說，年關將近，確實很多申請調解的民眾，想趕在過年前盡速和解，以免心煩甚至觸楣頭，估計達成和解速度快了約一半；9成是車禍案件，新興類型是詐騙案件，有人貪圖小利充當詐騙集團人頭帳戶，被害人索討無門，轉而向人頭帳戶求償，衍生不少糾紛。  

員林市調解委員會主席張勝雄表示，平時每名調解委員1天調解3到4件，到過年前約4至5件，已經達到最大調解量；春節前大家想解決糾紛，有的鄉鎮市調解室爆滿，還借用行政辦公室開調解會議。

溪湖鎮調解委員會主席黃進財說，有些案子可能調解1、2次不成功，只要提到「歹代誌不要拖過年」，再給雙方沈澱幾天，成功率就會升高，但不會為了迎新年而勉強雙方和解。

擔任二林鎮調解委員的縣議員張國棟表示，過年前，很多民眾趕著調解成立，成功率約提高2成。

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