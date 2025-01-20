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全台大罷免！民團拚中二「解顏」 顏寬恒：繼續拚建設
全台罷免潮議題發燒，點名台中市立委第二選區顏寬恒。顏寬恒認為，他尊重罷免，但質疑民進黨讓罷免遍地開花是為了席次過半、穩固賴清德執政，對藍營提出法案杯葛到底；他會繼續爭取地方建設和民眾福祉。
顏寬恒說，罷免是公民的權利，應該尊重，但民進黨讓罷免遍地開花，就只是為了未來的補選可以力求讓民進黨過半、完全執政，以穩固護賴清德的執政；甚至利用很多取得政府補助的社團來罷免遊說、宣傳，用政府資源來謀民進黨一己之私，花的還是人民的血汗錢。
顏寬恒指出，在國會三黨不過半的情況下，民進黨對於過去支持的國會改革、總統國情報告、財政收支劃分法等，態度與過去180度大轉變。對於公糧收購補償、原住民禁伐補償等福國利民政策，行政院選擇充耳不聞，不擴編預算；國民黨提出提高警消所得替代率修法，民進黨也一路杯葛，口口聲聲說要照顧警消，卻以這種方式對待。
顏寬恒強調，只要是國民黨提出的法案，民進黨就會一路杯葛到底，想要用暴力和拳頭解決問題；只要立委在任一天，他就會為人民看緊荷包，繼續爭取地方建設和民眾福祉。
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