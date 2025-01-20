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大罷免潮！台中廖偉翔遭點名 本尊說話了
全台罷免潮議題發燒，點名台中市立委第四選區廖偉翔。廖偉翔說，他推動法案、爭取建設選民有感，指柯建銘發起大罷免是阻斷藍軍028的路，並奉勸執政黨把錢花在刀口上，當家不鬧事，別拿公帑去養側翼。
廖偉翔說，他上任以來成功推動詐欺修法、揭弊者法案、確保健保點值、虐童刑責加重，地方上已經爭取到的建設經費逾百億，選民非常有感！現在喊罷免，不就是在惡罷年輕肯做事、有做事的立委嗎？
廖偉翔強調，柯建銘已經要發起全台大罷免，動機就是要搞撕裂台灣式的仇恨動員，當然也不僅僅是罷免，背後的目的更是要劍指盧秀燕、韓國瑜等，希望阻斷藍軍2028的路！
廖偉翔指出，面對這樣粗暴的算計，他奉勸執政黨莫忘世上苦人多，把錢花在刀口上！當家不鬧事，請好好推出福國利民的政策比較重要，而不是拿公帑去養側翼、拿公帑辦首長個人演唱會，拿公帑貪汙等。
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