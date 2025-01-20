快訊

盤子遭坑殺？桃園年貨大街一包巧克力518元 他一比價心寒了

把握明天好天氣 下周小年夜起連凍4天「低溫下探12度」

近期無病痛…女歌手「直播中突打鼾」 送醫急救一小時後死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免潮！台中廖偉翔遭點名 本尊說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委廖偉翔。記者邱德祥／攝影
國民黨立委廖偉翔。記者邱德祥／攝影

全台罷免潮議題發燒，點名台中市立委第四選區廖偉翔。廖偉翔說，他推動法案、爭取建設選民有感，指柯建銘發起大罷免是阻斷藍軍028的路，並奉勸執政黨把錢花在刀口上，當家不鬧事，別拿公帑去養側翼。

廖偉翔說，他上任以來成功推動詐欺修法、揭弊者法案、確保健保點值、虐童刑責加重，地方上已經爭取到的建設經費逾百億，選民非常有感！現在喊罷免，不就是在惡罷年輕肯做事、有做事的立委嗎？

廖偉翔強調，柯建銘已經要發起全台大罷免，動機就是要搞撕裂台灣式的仇恨動員，當然也不僅僅是罷免，背後的目的更是要劍指盧秀燕、韓國瑜等，希望阻斷藍軍2028的路！

廖偉翔指出，面對這樣粗暴的算計，他奉勸執政黨莫忘世上苦人多，把錢花在刀口上！當家不鬧事，請好好推出福國利民的政策比較重要，而不是拿公帑去養側翼、拿公帑辦首長個人演唱會，拿公帑貪汙等。

廖偉翔 柯建銘 罷免

延伸閱讀

罷免潮燒向南投 民團出招「去游」、「驅馬」開罷2藍委

大刪預算激出罷免潮！台中6藍委全罷、3區2周收6000件

立院藍白聯手刪總預算 台中公民團體：罷免藍委連署收件倍增

罷團稱上任一年沒建樹 連署地點旁工程卻是廖偉翔推動

相關新聞

全台大罷免！民團拚中二「解顏」 顏寬恒：繼續拚建設

全台罷免潮議題發燒，點名台中市立委第二選區顏寬恒。顏寬恒認為，他尊重罷免，但質疑民進黨讓罷免遍地開花是為了席次過半、穩固...

大罷免潮！台中廖偉翔遭點名 本尊說話了

全台罷免潮議題發燒，點名台中市立委第四選區廖偉翔。廖偉翔說，他推動法案、爭取建設選民有感，指柯建銘發起大罷免是阻斷藍軍0...

罷免潮燒向南投 民團出招「去游」、「驅馬」開罷2藍委

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」，連署熱烈；反觀，南投縣2藍委罷免相對安靜。但經了解，南投地方也有民間團體以「...

迎春節9天連假 中捷春節「班距」曝光、各站設置蛇年紀念章

春節9天連假將屆，台中捷運服務不打烊，將調整班距迎接返鄉及出遊民眾，中捷說明，1月25日、26日，以及初二至初五採假日班...

6都唯一財政升級！台中人均負債跌破3萬元

台中市政府今公布，市府積極優化財政措施，自市長盧秀燕上任至去年底，人均負債下降至2.95萬元，這也是繼2016年底以來，...

「斷健行動」年貨大街前設蜜蜂站 黃健豪：把立委本分工作做好

台中市發起罷免立委黃健豪的「斷健行動」團體下午趁著天津路年貨大街舉辦，在梅川西路與天津路口的小公園設下「罷免收件蜜蜂站」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。