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南投信義鄉羅娜村灌溉系統完工 穩定供水增產量

中央社／ 南投縣20日電

農田水利署2021年啟動信義鄉羅娜村灌溉系統改善工程，包含興建大型蓄水池、配水池、輸水管線等，目前辦理竣工通水測試，完善灌溉設施將可提高作物產量，進而提高農民收入。

農業部農田水利署今天發布新聞稿表示，信義鄉羅娜村是全國最大原住民族部落，居民以務農為主，但長期缺乏穩定灌溉用水，農水署為解決此問題，已於去年底完成建置羅娜部落農業灌溉系統，包含大型蓄水池、設置配水池、鋪設輸水管線、補助田間灌溉設施，目前辦理竣工通水測試，預計1月底提供穩定灌溉用水。

農水署指出，羅娜村以種植葡萄、敏豆、甜椒、高麗菜為主，雖鄰近水源，但因位於平均海拔高度900多公尺高山地形，導致農民取水困難，且每到冬季枯水期水源不穩，造成農民需搶水、私設管路自行取水、管路凌亂、維護困難等問題。

農水署表示，經調查當地水源、地形、作物等特性，多次召開協調會議整合當地意見、逐步取得工程用地，如蓄水池用地由信義鄉公所提供、配水設施用地由村長及在地農民協調取得，透過多方協調配合，因地制宜執行羅娜地區灌溉系統工程計畫。

農水署表示，筆石溪設取水設施並興建2000公噸及1800公噸共2座蓄水池，及串接活化原有700公噸蓄水池，蓄水空間共達4500公噸，提升水源調蓄能力，並配置82處配水池及1萬公尺輸水管線，將水送至每塊農田，解決150公頃農地、120農戶長期缺水困境。

原住民族 水利署 農民

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