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罷免潮燒向南投 民團出招「去游」、「驅馬」開罷2藍委

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
全台罷免潮議題發燒，南投縣也有公民團體以「去游除垢」、「驅馬除害」著手進行要連署罷免藍委游顥、馬文君。圖／「去游除垢」提供
全台罷免潮議題發燒，南投縣也有公民團體以「去游除垢」、「驅馬除害」著手進行要連署罷免藍委游顥、馬文君。圖／「去游除垢」提供

全台罷免潮議題發燒，台中6藍委「無一倖免」，連署熱烈；反觀，南投縣2藍委罷免相對安靜。但經了解，南投地方也有民間團體以「驅馬除害」、「去游除垢」著手進行要罷免立委馬文君、游顥，綠營縣黨部及部分議員服務處也已開放收件。

台中市去年5月陸續有團體對藍委發起罷免，從「廢翔行動」廖偉翔、「斷健行動」黃健豪、「敲羅行動」羅廷瑋，隨全台大罷免議題發燒，再出現「解顏行動」顏寬恒、「拒瓔行動」楊瓊瓔、「一罷擊臣」江啟臣，台中6藍委「無一倖免」。

南投縣則因草屯鎮長簡景賢於去年11月猝逝須進行補選，地方民眾及藍、綠陣營均關注草屯鎮長補選，加上南投政治版圖藍大於綠，對於罷免馬文君、游顥2藍委似乎「靜悄悄」；但隨補選近尾聲、藍白大刪預算，地方開始出現罷免聲浪。

經了解，南投連署罷免雖不如台中熱烈，但也已有公民團體集結要以「驅馬除害」罷免投一選區馬文君、「去游除垢」罷免投二選區游顥，甚至在草屯補選選前之夜，綠營活動現場外已有人擺攤收件，一晚就收了2、300份的「驅馬」連署書。

罷免團體也已公布「去游除垢」罷免行動，25日上午9時30分至11時30分將於民進黨南投縣黨部門口、下午2時至4時於縣立體育場附近集賢路33號設攤接受現場連署及收件。除了民進黨南投縣黨部，部分綠營議員服務處也開放收件。

民進黨南投縣黨部表示，其實補選前就有公民團體在著手規畫，也有民眾來問連署罷免事宜，但黨部沒介入且忙於補選，隨補選結束加上藍白胡亂凍刪預算，激起更多人來黨部詢問，甚至要繳連署書，因此開放黨部及部分議員服務處收件。

南投縣 罷免 馬文君

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