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迎春節9天連假 中捷春節「班距」曝光、各站設置蛇年紀念章

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運將在春節連假調整班距，迎接返鄉及出遊民眾。記者趙容萱／攝影
台中捷運將在春節連假調整班距，迎接返鄉及出遊民眾。記者趙容萱／攝影

春節9天連假將屆，台中捷運服務不打烊，將調整班距迎接返鄉及出遊民眾，中捷說明，1月25日、26日，以及初二至初五採假日班距模式；小年夜至初一則以全日10分鐘班距運轉，歡迎民眾多加利用。

此外，1月24日起，各捷運站將設置蛇年紀念章供民眾集章，祝福大家「蛇來運轉」。

中捷公司表示，參考往年疏運經驗調整春節連假班距，並在旅運高峰時段加密班距。其中，假期首兩日1月25日至26日採假日班距模式，上午10時至晚間8時班距約8分鐘，晚間11時前其餘時段班距10分鐘。

1月27日（小年夜）至1月29日（初一），以全日10分鐘班距運行；1月30日（初二）至2月2日（初五）恢復假日運轉模式，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘。

中捷公司表示，除了班距規劃，將視實際人潮情形適時派發加班車，提供便捷的乘車服務，歡迎民眾多加利用。

另為了陪伴旅客迎新春，捷運綠線18個車站均裝飾各式春節布置，年味十足，且自1月24日起在各車站寫字檯將提供中捷限定的蛇年紀念章，中捷吉祥物「小綠綠」招手迎客，並與喜蛇一起祝賀大家「蛇來運轉」；1月25日至2月12日，各捷運站也將播放公共藝術地景音樂「春綻花舞」，讓旅客都能感受濃濃的年節氣氛。

台中捷運蛇年紀念章1月24日起在各捷運站上架，供民眾集章。圖／中捷提供
台中捷運蛇年紀念章1月24日起在各捷運站上架，供民眾集章。圖／中捷提供

台中捷運 春節 蛇年

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