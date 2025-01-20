6都唯一財政升級！台中人均負債跌破3萬元

台中市政府今公布，市府積極優化財政措施，自市長盧秀燕上任至去年底，人均負債下降至2.95萬元，這也是繼2016年底以來，第二度低於3萬元。

財政局表示，未來台中市府將持續嚴守財政紀律、厲行開源節流，把每一分錢花在刀口上，讓珍貴的預算資源發揮最大效益，加速台中建設與發展。

財政局說明，台中市2019至2021年度自有財源占歲出比率74.1%，相較2016至2018年度的68.5%，成長達5.6%，也因此獲中央核定2023至今年度財力級次由第三級躍升第二級，為六都中唯一升級的直轄市，代表台中積極推動市政建設，財政努力獲肯定。

財政局說，台中市政府秉持零基預算精神，以及撙節支出原則編製預算，歲出預算規模自2019年1327億元，攀升至今年1908億元，增幅43.8%；但同時舉債預算數自2019年165億元，大幅縮減至今年94億元，減幅達43%。

「建設更多，舉債更少！」財政局說明，落實開源節流，並透過歲入超收及歲出減支來減少收支差短；其中2020起3個年度為台中改制直轄市以來首見決算賸餘，歲入高於歲出，顯見台中財政狀況漸趨穩健。

財政局指出，盧秀燕2018年底上任時，台中市公共債務未償餘額1030億元，至前年底845億元，減少約185億元；人均負債從3.67萬元，下降至2.95萬元，減少約7000元。尚可舉債額度從88億元，增至今年初的778億元，顯見台中市政府本於財政紀律原則審慎控管債務，減債有成。