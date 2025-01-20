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「斷健行動」年貨大街前設蜜蜂站 黃健豪：把立委本分工作做好
台中市發起罷免立委黃健豪的「斷健行動」團體下午趁著天津路年貨大街舉辦，在梅川西路與天津路口的小公園設下「罷免收件蜜蜂站」舉辦連署活動。幾位工作人員穿著工作背心指導前來連署的民眾如何填寫，並說為避免審核時被打回票，因此都會要求民眾帶身分證配合，以免寫錯了。
活動下午1時到3時，工作人員還在年貨大街的入口處舉牌，邀請民眾前往。兩個小時裡，雖未有排隊情形，但也都保持有連署者陸續前往，大家就著公園裡的花圃填寫資料。
工作人員說，他們都其負責填寫連署工作，對整體已連署的實際參與情形，並不了解。從連署的群組資料可知，北區、北屯的第一階段門檻須達3632份，但罷免團體的目標是1萬份。負責窗口說，實際連署數目前還在統計中。
黃健豪下午未接電話，但他先前曾說，身為立委他會以現階段該做的建設為主，在立委的本分上把該做的工作做好，不要受到政治風波的影響；也正是做一天和尚敲一天鐘，把該做的事情做好就可以了。
他說，他從政以來，一直都是以台灣為主，且是對民眾有利的事情，做他該做的事情，各項預算或者是法案的爭取都是為了選區的建設。
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