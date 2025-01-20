彰化芳苑紅樹林海空步道暴紅後...海牛娶親未開幕先轟動

第四河川分署斥資近億元，在彰化縣芳苑鄉王功海堤興建「人、牛分道」，王功燈塔對面開闢海牛專用出海道直達潮間帶，海堤拓寬可作為小型展演場地，河川分署第一座公共藝術「海牛娶親」近日很多人參觀，預料將成春節暴紅打卡熱點。

芳苑鄉紅樹林海空步道2021年9月7日啟用，除了颱風大雨，否則都有來自各地遊覽車停放普天宮廣場，數以百計遊客走訪，觀光熱潮3半不衰。第四河川分署和芳苑鄉公所看好海堤觀光發展潛力，攜手規畫王功漁港海堤約1公里的地景，預計本周五（24日）為王功新生地海堤公共藝術設置開幕。

第四河川分署長李友平今表示，王功燈塔正對面的海堤原為混凝土路面直入潮間帶，經爭取經濟部獲加碼補助近億元，興建人、牛分道的海堤，海車從海堤道路下方的專用道直達潮間帶，遊客從3D彩繪樓梯上下海堤道路，在加寬路面的小廣場可眺望海洋，跟王功新生地公共藝術設置「海牛娶親」合影打卡；公共藝術設置雖還沒開幕，已有不少遊客口耳相傳，王功村辦公室接獲好評都與有榮焉。

「我們砍了3公頃紅樹林。」李友平又表示，第四河分署根據生態保育界和在地民眾反映，砍伐王功漁港北側舊港溪，排除出海口行水區障礙，砍伐後的紅樹林未廢棄，砍除樹葉後的枝幹回收利用製作實用品物，例如杯墊、筆桿和裝飾品，達到循環利用的永續環保目標。