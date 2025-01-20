「向天公借膽」祈福 彰化元清觀春節期間可擲筊請文、武膽

有262年歷史的國定古蹟彰化元清觀，是全國唯一國定古蹟的天公廟，春節期間都湧來參拜信眾，今年大年初一（1月29日）及初九（2月6日）天公生將分別舉辦「向天公借膽」祈福法會， 信眾可向天公擲筊取得聖杯，請回文膽祈求考試順利，武膽則財源廣進。

元清觀在農曆春節期間舉辦系列活動，除向天公借膽祈福法會、求文武膽外，還有擺宴謝天公（天公盛宴）、天公仔子（天公收契子女），以及謝戲酬神等，感謝天公賜信眾萬事如意、財運亨通。

元清觀管理人、彰化市長林世賢表示，元清觀向天公借膽科儀，信眾可向玉皇大帝（天公）擲筊取得聖杯，請回文膽、武膽，今年特別限量文武膽各600個（每個結緣金600元），分別是正月初一及正月初九天公生（國曆2月6日），分兩批、每批文武膽各300個供信徒擲筊借膽。文膽祈求考試順利、步步高升、鴻圖大展；武膽則祈求事業順利、工商利祿、財源廣進。

林世賢表示，元清觀建廟262年來，今年首次舉辦「收契子女-天公仔子」的活動，參加活動信眾可帶衣服來廟蓋廟印並填寫契子書，即可獲得貫絭、天公米、錢水、古早味香火袋等，每位結緣金600元，即日起受理，歡迎大家在正月初九當天來給天公當契子女（做「天公仔子」）。

另在大月初一特別邀請高真道長舉辦新春開運大法會科儀，為信徒招貴人、防小人（結緣金每人300元），為新的一年開運祈福，信徒可準備一件衣服參加法會科儀祈福；正月初一到初三則有天公盛宴─擺宴謝天公活動，每位結緣金600元，除入疏文祈福外，還可以獲得特製的「天公餅」1份。

此外，為讓元清觀在節期間，重現寺廟傳統節慶，熱鬧的古早味氣氛，邀請北管傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，參加新春謝戲酬神（結緣金每人500元），信徒姓名均會寫入疏文及戲彩向天公稟報祈福。